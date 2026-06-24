Укр

Алик, Лель или Лесик: вы точно не знали об этих формах популярного имени

Автор
Юлия Закирова
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Речь идет об одном из самых распространенных имен в Украине
Речь идет об одном из самых распространенных имен в Украине. Фото Телеграф

Имя Александр имеет десятки ласковых форм, некоторые из которых могут удивить даже его носителей.

Тысячи украинцев носят имя Александр, однако далеко не все знают, сколько необычных и ласковых форм оно имеет. Среди них есть не только привычные Саша или Саня, но и менее распространенные варианты.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов alexeo ("защищать") и aner ("муж", "человек"), поэтому его значение обычно трактуют как "защитник людей" или "оберегающий людей".

В украинском языке существует немало сокращенных и кротких форм этого имени. Самыми распространенными являются Олекса, Олесь, Сашко, Санько. В то же время языковеды и словари украинских имен собственных приводят и менее известные варианты.

К ласковым формам имени Александр в украинском языке также относятся:

  • Алік;
  • Олесь;
  • Лесь;
  • Лель;
  • Лес;
  • Лесько;
  • Лесик;
  • Лесій;
  • Лесійко;
  • Лесійта;
  • Олексик;
  • Олексанько;
  • Сашуня;
  • Сашулик;
  • Сашенько;
  • Саник.

Имя Александр стабильно входит в список самых употребительных имен для новорожденных мальчиков, а также широко представлено среди взрослого населения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как еще ласково на украинском можно назвать девушку по имени София.

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