Алик, Лель или Лесик: вы точно не знали об этих формах популярного имени

Имя Александр имеет десятки ласковых форм, некоторые из которых могут удивить даже его носителей.

Тысячи украинцев носят имя Александр, однако далеко не все знают, сколько необычных и ласковых форм оно имеет. Среди них есть не только привычные Саша или Саня, но и менее распространенные варианты.

Подробнее о них расскажет "Телеграф".

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов alexeo ("защищать") и aner ("муж", "человек"), поэтому его значение обычно трактуют как "защитник людей" или "оберегающий людей".

В украинском языке существует немало сокращенных и кротких форм этого имени. Самыми распространенными являются Олекса, Олесь, Сашко, Санько. В то же время языковеды и словари украинских имен собственных приводят и менее известные варианты.

К ласковым формам имени Александр в украинском языке также относятся:

Алік;

Олесь;

Лесь;

Лель;

Лес;

Лесько;

Лесик;

Лесій;

Лесійко;

Лесійта;

Олексик;

Олексанько;

Сашуня;

Сашулик;

Сашенько;

Саник.

Имя Александр стабильно входит в список самых употребительных имен для новорожденных мальчиков, а также широко представлено среди взрослого населения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как еще ласково на украинском можно назвать девушку по имени София.