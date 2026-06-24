Алик, Лель или Лесик: вы точно не знали об этих формах популярного имени
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Имя Александр имеет десятки ласковых форм, некоторые из которых могут удивить даже его носителей.
Тысячи украинцев носят имя Александр, однако далеко не все знают, сколько необычных и ласковых форм оно имеет. Среди них есть не только привычные Саша или Саня, но и менее распространенные варианты.
Подробнее о них расскажет "Телеграф".
Имя Александр имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов alexeo ("защищать") и aner ("муж", "человек"), поэтому его значение обычно трактуют как "защитник людей" или "оберегающий людей".
В украинском языке существует немало сокращенных и кротких форм этого имени. Самыми распространенными являются Олекса, Олесь, Сашко, Санько. В то же время языковеды и словари украинских имен собственных приводят и менее известные варианты.
К ласковым формам имени Александр в украинском языке также относятся:
- Алік;
- Олесь;
- Лесь;
- Лель;
- Лес;
- Лесько;
- Лесик;
- Лесій;
- Лесійко;
- Лесійта;
- Олексик;
- Олексанько;
- Сашуня;
- Сашулик;
- Сашенько;
- Саник.
Имя Александр стабильно входит в список самых употребительных имен для новорожденных мальчиков, а также широко представлено среди взрослого населения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как еще ласково на украинском можно назвать девушку по имени София.