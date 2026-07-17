В Україні почали називати дітей незвичним ім'ям: воно далеко не українське та його мають відомі люди

м'я ірландського походження потрапило до переліку найрідкісніших за перше півріччя 2026 року

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Мін'юст публікує перелік популярних та рідкісних імен в Україні за перше півріччя 2026 року. Поруч з подвійними, релігійними та архаїчними, частина імен має іноземне походження. Українці називали хлопчиків: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

"Телеграф" розповість про ім'я Кіліан, яке опинилось у списку на шостій позиції. Воно має ірландське походження.

Популярні та рідкісні імена дітей в Україні/ Міністерство юстиції

Значення імені Кіліан (Кілліан)

Походження і точне значення імені не є повністю однозначним. Найчастіше його пов’язують із давньоірландським словом "cill", що означає "церква", "монастирська келія". Тому ім’я іноді перекладають як "маленька церква" або "той, хто пов’язаний із церквою".

Є й інша версія, за якою воно може походити від гельського слова ceallach, пов’язаного зі значеннями "боротьба", "суперечка" або "воїн". Через це імені також приписують символічні значення "сильний", "борець", "воїн".

Ім’я стало відомим у Європі завдяки святому Кіліану — ірландському місіонеру VII століття, який проповідував християнство у Франконії (територія сучасної Німеччини) та загинув мученицькою смертю. Він є покровителем міста Вюрцбург. Це ім'я поширене в Ірландії, Франції, Німеччині та нового піку популярності почало набирати в кінці 2010-х. Через різну граматику мов, може писатись із значними відмінностями.

Відомі люди з ім’ям Кіліан

Кіліан Мбаппе (Kylian Mbappé) — один із найвідоміших сучасних футболістів, чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. Саме завдяки йому варіант написання Kylian став особливо популярним у франкомовних країнах.

Кілліан Мерфі (Cillian Murphy) — ірландський актор, відомий за фільмами "Оппенгеймер", "Початок", серіалом "Гострі картузи". Його ім’я має той самий ірландський корінь і через подвоєння в англійській мові його іноді зберігають і в українській.

Кілліан Мерфі, актор

Кіліан Жорнет (Kilian Jornet) — іспанський професійний бігун на довгі дистанції та лижник-альпініст. На його рахунку перемоги у ультрамарафонах Ultra-Trail du Mont-Blanc, Grand Raid, Western States та Hardrock.

Кіліан Хеннессі (Kilian Hennessy) — французький підприємець, парфумер та спадкоємець легендарної династії засновників коньячного дому Hennessy.

Раніше "Телеграф" розповідав про одне з популярних жіночих імен в Україні — Соломія. Воно також увійшло і до рейтингу за перше півріччя 2026.