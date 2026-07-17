Протесты из-за Федорова не утихают по всей Украине: люди обещают масштабные акции (фото)

Помимо пересмотра отставки протестующие озвучили еще несколько кадровых требований

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Второй день в Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Люди снова собрались в Киеве, Кременчуге, Луцке, Полтаве, Николаеве, Ивано-Франковске. Анонсированы акции и в ряде других городов, в частности, Одессе, Львове и Харькове.

Столичный протест продолжается на площади Ивана Франко. Ожидается, что к вечеру людей станет больше — наибольшее количество обещают на 20:00. Протестующие подчеркивают, что решение об отставке не было объяснением и его принимали без учета мнения общества. Отдельно возмутило участников, что Верховная Рада ушла на каникулы к разрешению ситуации.

Протест в Киеве продолжается/ Фото: Киев24

Киевляне также организовали интересный флешмоб в соцсети "Тредс". Они делятся билетами на публичный транспорт. Заметим, в столице повысили стоимость проезда, и если не использовать уже приобретенные поездки до 15 сентября, они конвертируются в деньги по старой цене.

Флешмоб, где киевляне делятся билетами на проезд/ Скриншот

Что касается других городов Украины, то требования протестующих не изменились. В частности, они требуют не только пересмотреть отставку Федорова, но и уволить главнокомандующего Александра Сырского и заменить его на Михаила Драпатого. Не удовлетворило их назначение Виталия Кима министром по делу ветеранов.

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Николаеве/ News.PN

Акция в поддержку Михаила Федорова в Полтаве/ Общественное

Жители Кременчуга вышли на протест из-за отставки министра обороны/ Кременчугский Телеграф

Участники акции протеста в Ивано-Франковске/ Общественное

Акция против отставки Михаила Федорова собрала людей в разных регионах Украины/Общественное. Ивано-Франковск

Протест против отставки Михаила Федорова в центре Луцка/ Общественное

Ранее "Телеграф" рассказал, что Федоров провел брифинг, на котором рассказал о том, что нужно сделать для реформирования армии и о конфликте с Сырским.