Протесты из-за Федорова не утихают по всей Украине: люди обещают масштабные акции (фото)
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Помимо пересмотра отставки протестующие озвучили еще несколько кадровых требований
Второй день в Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Люди снова собрались в Киеве, Кременчуге, Луцке, Полтаве, Николаеве, Ивано-Франковске. Анонсированы акции и в ряде других городов, в частности, Одессе, Львове и Харькове.
Столичный протест продолжается на площади Ивана Франко. Ожидается, что к вечеру людей станет больше — наибольшее количество обещают на 20:00. Протестующие подчеркивают, что решение об отставке не было объяснением и его принимали без учета мнения общества. Отдельно возмутило участников, что Верховная Рада ушла на каникулы к разрешению ситуации.
Киевляне также организовали интересный флешмоб в соцсети "Тредс". Они делятся билетами на публичный транспорт. Заметим, в столице повысили стоимость проезда, и если не использовать уже приобретенные поездки до 15 сентября, они конвертируются в деньги по старой цене.
Что касается других городов Украины, то требования протестующих не изменились. В частности, они требуют не только пересмотреть отставку Федорова, но и уволить главнокомандующего Александра Сырского и заменить его на Михаила Драпатого. Не удовлетворило их назначение Виталия Кима министром по делу ветеранов.
Ранее "Телеграф" рассказал, что Федоров провел брифинг, на котором рассказал о том, что нужно сделать для реформирования армии и о конфликте с Сырским.