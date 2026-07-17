"Верните Федоровича": Януковича внезапно вспомнили на фоне протестов за Федорова

Интернет вспомнил о бывшем президенте на фоне актуального конфликта

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После акций протеста с требованием вернуть экс-министра обороны Михаила Федорова в сети появилось множество шуток. Одним из главных образов мемов неожиданно стал бывший президент Украины Виктор Федорович Янукович.

Главной фишкой сетевого юмора стала игра слов. На одном из фото, которое обсуждают в сети, на табличке вместо "Федорова" было написано "Федоровича верніть", делая отсылку на Януковича, учитывая его отчество.

Популярный паблик GONI опубликовал мем с классическим "протестующим", который явно перепутал повестку дня.

Авторы снабдили картинку жизненной подписью: "Когда не очень разобрался в контексте, но вписался в движ".

Мем про Януковича / Goni

Еще одним хитом стала картинка, где Янукович с чашкой чая задумчиво смотрит на экран телевизора. По ту сторону идет новостной сюжет о митинге в одном из городов. Подпись к мему лаконично гласит: "Или верните Федоровича".

Мем про Януковича

Также один из пользователей создал шуточное видео с табличкой с надписью "Вірніт Федоровича".

К слову, у многих может возникнуть логичный вопрос, почему на некоторых табличках писали именно "вирніт", "вірніт", а не "поверніть". Дело в том, что это также отсылка на известного немецкого дизайнера костюмов Франка Вильде, который поддержал протесты украинцев против увольнения Михаила Федорова. Он сделал фотографию в лифте, одевшись в вишиванке и кепке с гербом Украины. В руках у него была картонка с надписью "Вирніт Федорова".

Франк Вильде. Фото: соцсети

Для пониманя: после массовых протестов Евромайдана, продолжавшихся с конца 2013 года, и кровавых столкновений в Киеве в феврале 2014 тогда еще президент Украины Виктор Янукович сбежал из Киева, а затем переехал в Россию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети украинцы шутят о протестах с картонками. В центре внимания также неожиданный визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера.