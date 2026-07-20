Запах в морозилке исчезнет надолго: поможет простое средство из кухонного шкафчика

Неприятный запах в морозильной камере – распространенная проблема, особенно после длительных отключений электроэнергии, когда продукты могут размерзнуться и испортиться.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Даже после удаления испорченной пищи обычной мойки часто бывает недостаточно, ведь запах способен впитываться в пластиковые поверхности, уплотнители и труднодоступные места. Чтобы вернуть морозилке свежесть, не обязательно покупать специальные средства – помогут простые продукты, которые есть почти на каждой кухне. Главное – правильно очистить камеру и не допустить повреждения внутренних деталей. Об этом сообщает "Телеграф".

Перед очисткой необходимо полностью освободить морозильную камеру от продуктов. Размерзшую пищу, имеющую признаки порчи, нужно утилизировать, ведь именно она чаще всего становится причиной резкого запаха. После этого технику следует отключить из сети и дождаться естественной разморозки.

Не рекомендуется ускорять процесс с помощью кипятка или острых предметов. Горячая вода может повредить пластиковые элементы из-за резкого перепада температур, а ножи или другие металлические предметы способны оставить царапины на поверхностях.

После полной разморозки морозильную камеру нужно тщательно вымыть. Для этого можно приготовить простые домашние растворы:

пищевая сода — 1-2 столовые ложки на литр теплой воды;

— 1-2 столовые ложки на литр теплой воды; уксус 9% – развести с водой в соотношении 1:1.

Сода хорошо поглощает и нейтрализует неприятные запахи, а уксусный раствор помогает справиться со стойкими загрязнениями. Особое внимание следует уделить углам, стыкам, полкам и резиновому уплотнению на дверце, ведь именно там чаще всего накапливаются остатки влаги и запахи.

После мытья все поверхности необходимо протереть чистой влажной тканью, затем вытереть досуха. Для лучшего результата дверцу морозильной камеры можно оставить открытой на несколько часов, чтобы полностью испарилась излишняя влага.

Если легкий запах все еще остается, можно поставить внутрь открытую емкость с пищевой содой. Она будет постепенно поглощать остаточные ароматы и поможет дольше поддерживать свежесть в камере. В более сложных случаях процедуру очистки можно повторить или осторожно использовать слабый раствор перекиси водорода.

В то же время, для мытья морозильной камеры не следует применять хлорсодержащие средства, абразивные порошки или металлические губки. Они могут повредить пластиковые поверхности и уплотнители, что окажет негативное влияние на дальнейшую работу техники.

Правильный уход за морозильной камерой помогает не только избавиться от неприятного запаха, но и продлить срок службы прибора. Регулярное очищение и своевременное удаление испорченных продуктов позволят хранить пищу в свежей среде без лишних запахов.