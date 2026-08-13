Помидоры на зиму без стерилизации и кипятка: рецепт "Перевертышей" удивит простотой

Холодный способ консервации

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Сезон заготовок на зиму всегда требует немало времени и сил. Однако некоторые рецепты позволяют существенно упростить этот процесс. Помидоры "Перевертыши" — это настоящая находка для тех, кто не хочет долго стоять у горячей плиты, стерилизовать банки или несколько раз заливать томаты кипятком.

Для этого рецепта используется холодная вода и аспирин, который вместе с уксусом обеспечивает надежное хранение консервации в течение всей зимы. Благодаря отсутствию термической обработки помидоры не развариваются, не трескаются и остаются сочными и упругими.

Как закрыть помидоры на зиму холодным способом, показала в Instagram блогер Лариса Каплун.

Ингредиенты (на банку 3 литра)

Помидоры – сколько войдет в банку (ориентировочно 1,5–1,8 кг);

Лук репчатый – 2–3 шт. среднего размера;

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Уксус 9% — 150 мл.

Аспирин — 3 таблетки

Вода холодная – около 1,2–1,5 л.

Способ приготовления:

Лук нарежьте средними кольцами. На самое дно банки выложите первый слой лука. Затем плотно, но аккуратно, чтобы не повредить кожицу, выкладывайте помидоры. Делайте прослойки: лук – помидоры – лук. Последним слоем сверху обязательно должен быть лук. Прямо в банку поверх лука высыпьте соль и сахар. Влейте 150 мл уксуса. Таблетки аспирина лучше слегка растолочь ложкой в порошок и также всыпать в банку. Залейте банку до самого верха холодной водой. Лейте воду небольшой струйкой, чтобы она успевала заполнять все пустоты между томатами. Сразу же закатайте банку железной крышкой с помощью ключа. Хорошо встряхните банку несколько раз в руках, чтобы соль, сахар и аспирин начали растворяться. После этого вынесите банку в прохладное место (погреб или холодильник) и поставьте ее на крышку вверх дном. В таком перевернутом положении банки должны стоять все время хранения.

Хранить "Перевертыши" нужно исключительно в холоде. В условиях теплой квартирной кладовой они стоять не будут. Вкус помидоры приобретают примерно через 1,5–2 месяца.