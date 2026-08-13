Выплаты ко Дню Независимости: кто в этом году получит 3100 гривен

Всего предусмотрено шесть вариантов выплат к празднику

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Некоторые украинцы получат разовые денежные выплаты ко Дню Независимости. В этом году таким образом решили поддержать сразу несколько категорий граждан. Правда, размер пособия будет отличаться.

Подробнее о том, кто именно и на какие суммы может рассчитывать, рассказали в Пенсионном фонде.

Выплаты распределят следующим образом:

3100 гривен получат украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной, люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто с инвалидностью I группы;

получат украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной, люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто с инвалидностью I группы; 2900 гривен выплатят людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто, имеющим II группу инвалидности;

выплатят людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто, имеющим II группу инвалидности; 2700 гривен получат граждане с инвалидностью в результате войны III группы, а также бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто с той же группой инвалидности.

получат граждане с инвалидностью в результате войны III группы, а также бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто с той же группой инвалидности. 1000 гривен насчитают участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, а также детям, родившимся в местах принудительного содержания.

насчитают участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, а также детям, родившимся в местах принудительного содержания. 650 гривен предусмотрено для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины. Также эту сумму получат супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, если они после смерти супруга не заключали новый брак.

предусмотрено для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины. Также эту сумму получат супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, если они после смерти супруга не заключали новый брак. 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей, люди, принудительно вывозимые на работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

Подать заявление на выплату можно одним из способов:

– лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг за задекларированным/зарегистрированным местожительством (пребыванием);

– по почте – на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

– онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

В заявлении указываются: реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются копия паспорта и копия удостоверения, что подтверждает соответствующий статус личности (при личном обращении – оригиналы).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на что хватит "Пакунка школяра": украинка вызвала споры своими покупками.