Еще одной категории мужчин предлагают дать бронь от мобилизации

В документе настаивают на восстановлении баланса в судебных процессах

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На правительственном портале электронных петиций появилось обращение №41/010625-26, автор которого предлагает изменить правила бронирования и предоставить адвокатам Украины право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к Кабинету министров. Сбор подписей в поддержку петиции стартовал 12 августа 2026 года.

Для того чтобы Кабмин официально рассмотрел инициативу, она должна набрать 25 тысяч голосов. До завершения сбора подписей остается 91 день.

Для того чтобы Кабмин официально рассмотрел инициативу, она должна набрать 25 тысяч голосов. До завершения сбора подписей остается 91 день.

"У прокуроров есть бронь, а сторона защиты — нет": чем обосновывают инициативу

Автор петиции Никита Завгородний ссылается на статью 59 Конституции Украины, гарантирующую каждому право на профессиональную юридическую помощь. Ее предоставление обеспечивает институт адвокатуры.

В то же время судьи и прокуроры могут быть забронированы или не подлежат призыву, тогда как адвокаты, которые являются полноценными участниками судебного процесса, такой защиты от мобилизации не имеют.

По мнению автора обращения, это усугубляет кадровую проблему и может оставлять граждан без представителей в гражданских и уголовных производствах, а также по делам, связанным с ТЦК.

"Судьи и прокуроры забронированы, в то же время адвокаты в перечень не включены, что нарушает принцип состязательности сторон в суде. Массовый призыв адвокатов имеет разрушительные последствия для десятков тысяч граждан, нуждающихся в защите — в том числе по делам об обжаловании решений ТЦК и СП. Отсутствие доступа к адвокату из-за его мобилизации прямо нарушает конституционное право человека на защиту", — говорится в тексте обращения.

Какие изменения предлагают ввести

Автор петиции просит правительство:

внести изменения в постановление Кабмина №36 от 14 января 2025 года и добавить в перечень забронированных лиц адвокатов с действующим свидетельством и записью в Едином реестре адвокатов Украины (ЕРАУ);

предусмотреть упрощенное оформление бронирования адвокатов через Совет адвокатов Украины и КГКА по принципу, подобному тому, что применяется в отношении судей и прокуроров;

создать отдельный механизм бронирования адвокатов, которые по назначению государства оказывают безвозмездную вторичную правовую помощь.

Чего требуют от Кабмина?

Инициатор призывает правительство принять следующие решения:

Внести изменения в Постановление КМУ №36 от 14 января 2025 года и включить адвокатов с действующим свидетельством и записью в Едином реестре (ЕРАУ) в список лиц, подлежащих бронированию.

Ввести упрощенную процедуру оформления брони для адвокатов через Совет адвокатов Украины и КГКА по аналогии с судьями и прокурорами.

Отдельно закрепить механизм бронирования для адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную правовую помощь по назначению государства.

Просмотреть полный текст петиции и поддержать ее голосом можно на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Замечание: Создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в нем идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Напомним, бронирование от мобилизации не всегда действует до момента фактического увольнения работника. В отдельных случаях предприятие может отменить его раньше, в частности, когда нужно забронировать другого человека вместо работника, который планирует уйти.