От Харьковщины до Александровского направления: как изменялись украинские контрнаступления (карта)

За четыре года Силы обороны проводили масштабные операции от Киевщины до Курской области.

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Силы обороны Украины могли продвинуться в Александровском направлении. С начала 2026 года украинские военные уже освободили 26 населенных пунктов.

Как сообщает OSINT-проект DeepState, речь идет о продвижении украинских сил на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно данным проекта, под контроль Украины вернулись Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезда, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Сичневое, Воронное, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Приволье, Злагода, Рыбное и Красногорское. Также российские войска были отброшены в районах Новопавловки, Новогеоргиевки, Новониколаевки, Новогригорьевки, Запорожского и Привольного.

Продвижение Сил обороны отмечено синим/ Скриншот DeepState

Заметим, Генштаб ВСУ еще не обнародовал официальную позицию по контрнаступлению. Несмотря на то, что большинство боевых действий силы обороны ведут в условиях обороны и сдерживания российских атак, они неоднократно перехватывали инициативу и проводили масштабные контрнаступления.

Контрнаступательные операции ВС Украины

2022 год: год наибольших освобождений территорий

Первой большой победой стала деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года. После неудачной попытки захватить Киев русские войска были вынуждены полностью отступить с севера Украины.

В сентябре того же года ВСУ провели молниеносное Слобожанское контрнаступление в Харьковской области. За считанные дни украинские военные освободили более 6 тысяч квадратных километров территории, вернув под контроль Балаклею, Купянск и Изюм.

Освобожденный Херсон в 2022/ Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Вскоре была проведена Лиманская операция, которая завершилась освобождением стратегически важного Лимана в Донецкой области.

Еще одной знаковой победой стало Херсонское контрнаступление. После нескольких месяцев давления на российскую группировку на правобережье Днепра украинские войска в ноябре 2022 года вошли в Херсон.

2023 год: наступление на юге

Летом 2023 года Украина начала масштабную наступательную кампанию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Основные бои шли в районах Роботиного и Старомайорского.

Несмотря на значительные потери россиян и освобождение ряда населенных пунктов, наступление столкнулось с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и большим количеством укреплений, из-за чего не удалось достичь главной цели выхода к Азовскому морю.

2024-2025 годы: боевые действия перенеслись на территорию России

В августе 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области России. Украинские подразделения прорвали границу, установили контроль над Судьей и рядом других территорий, заставив российское командование перебрасывать резервы для защиты собственной территории.

В 2025 году украинские силы продолжили активные действия на территории РФ, в частности, в Белгородской области, где пытались сорвать создание российских "буферных зон" вдоль границы.

Также продолжались операции по удержанию позиций в Курской области и контрнаступательные действия на Добропольском направлении Донецкой области, где украинским военным удалось стабилизировать ситуацию и нанести урон российским подразделениям.

Контрнаступательные действия ВСУ в 2022-2026 году/Инфографика "Телеграф", ИИ

Что касается 2026 года, то сейчас речь идет об освобождении 241,73 кв. км и увеличение серой зоны в сторону россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Силы обороны поразили военную базу в Новороссийске. Для этого использовалось оружие украинской разработки.