Запах у морозилці зникне надовго: допоможе простий засіб із кухонної шафки

Неприємний запах у морозильній камері — поширена проблема, особливо після тривалих відключень електроенергії, коли продукти можуть розмерзнутися та зіпсуватися.

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Навіть після видалення зіпсованої їжі звичайного миття часто буває недостатньо, адже запах здатен вбиратися у пластикові поверхні, ущільнювачі та важкодоступні місця. Щоб повернути морозилці свіжість, не обов’язково купувати спеціальні засоби — допоможуть прості продукти, які є майже на кожній кухні. Головне — правильно очистити камеру та не допустити пошкодження внутрішніх деталей. Про це повідомляє "Телеграф".

Перед початком очищення необхідно повністю звільнити морозильну камеру від продуктів. Їжу, яка розмерзлася та має ознаки псування, потрібно утилізувати, адже саме вона найчастіше стає причиною різкого запаху. Після цього техніку слід вимкнути з електромережі та дочекатися природного розморожування.

Не рекомендується прискорювати процес за допомогою окропу або гострих предметів. Гаряча вода може пошкодити пластикові елементи через різкий перепад температур, а ножі чи інші металеві предмети здатні залишити подряпини на поверхнях.

Після повного розморожування морозильну камеру потрібно ретельно вимити. Для цього можна приготувати прості домашні розчини:

харчова сода — 1–2 столові ложки на літр теплої води;

— 1–2 столові ложки на літр теплої води; оцет 9% — розвести з водою у співвідношенні 1:1.

Сода добре поглинає та нейтралізує неприємні запахи, а оцтовий розчин допомагає впоратися зі стійкими забрудненнями. Особливу увагу варто приділити кутам, стикам, полицям і гумовому ущільнювачу на дверцятах, адже саме там найчастіше накопичуються залишки вологи та запахи.

Після миття всі поверхні необхідно протерти чистою вологою тканиною, а потім витерти насухо. Для кращого результату дверцята морозильної камери можна залишити відкритими на кілька годин, щоб повністю випарувалася зайва волога.

Якщо легкий запах все ще залишається, всередину можна поставити відкриту ємність із харчовою содою. Вона поступово поглинатиме залишкові аромати та допоможе довше підтримувати свіжість у камері. У складніших випадках процедуру очищення можна повторити або обережно використати слабкий розчин перекису водню.

Водночас для миття морозильної камери не варто застосовувати хлорвмісні засоби, абразивні порошки чи металеві губки. Вони можуть пошкодити пластикові поверхні та ущільнювачі, що негативно вплине на подальшу роботу техніки.

Правильний догляд за морозильною камерою допомагає не лише позбутися неприємного запаху, а й продовжити термін служби приладу. Регулярне очищення та своєчасне видалення зіпсованих продуктів дозволять зберігати їжу у свіжому середовищі без зайвих запахів.