190 млн грн убытков, элитные Mercedes и квартиры: что осталось от денег "золотых тендеров" Нацгвардии

Фигуранты громкого дела ловко спрятали деньги уже во время расследования НАБУ

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Громкое дело "золотых тендеров" Нацгвардии наконец-то дошло до официальных подозрений фирмам-исполнителям, но тем временем владельцы успели профессионально "слить" свои активы: часть переписали на подставных владельцев в Ташкенте, а остальные – загнали в процедуру банкротства.

Сейчас под большим вопросом реальное возмещение потерь бюджета из-за покупки переоцененной недвижимости, дорогих кабелей и шин, ведь стоимость арестованного имущества фигурантов хватит на покрытие четверти суммы.

Подробнее о ходе дела – в материале "Телеграфа".

Купили за 1,5 млн — продали Нацгвардии за 52 млн. Как недострой превратился в "золотой" объект.

170 млн грн растворились в месяц: 77 транзакций на счета 17 компаний. Куда ушли деньги?

Пока НАБУ распутывало схему, фирмы меняли названия, владельцев и банкротились. В деле появился и узбекский след.

Даже после начала расследования готовили новые контракты на 143 млн грн. Кто разрешил схеме работать дальше?

Ущерб — более 190 млн, арестованных активов — около 50 млн. Где остальные оборонные миллионы?

Деньги из воздуха: как компании продавали гвардейцам недострои

Более года назад, в мае 2025 года, украинское общество всколыхнул громкий скандал: НАБУ и САП пришли с обысками к командующему Нацгвардией Александру Пивненко и офицерам, ответственным за логистику. Речь шла о вероятном хищении средств во время проведения различных тендеров и получении "благодарности" за лояльность в виде элитных авто и недвижимости. В комментариях для медиа официальные лица МВД предполагали, что это может быть "досадная ошибка" или попытка дискредитации боевого командования со стороны российских спецслужб.

На июль 2026 года ситуация прояснилась: в судебных определениях зафиксирована четкая коррупционная схема, а ключевые фигуранты – тыловое звено НГУ и директора частных фирм – получили подозрения. Относительно Пивненко – следствие не нашло подтверждений причастности к махинациям и получению бенефитов.

Из документов следствия следует: архитектором схемы следствие считает бизнесмена и бывшего таможенника – Олега Суршко и его партнера Максима Вереду, которые действовали совместно с Валерием Кудрей. Вместе они якобы создали и контролировали разветвленную сеть фирм, которые имели нулевые доходы, пока не становились победителями торгов НГУ.

В частности:

ООО "Гелеон Компани" продала Нацгвардии недострой в селе Сошников неподалеку от Киева за 52 млн грн (приобрела за 1,5 млн грн, то есть маржа составила 3400%);

продала Нацгвардии недострой в селе Сошников неподалеку от Киева за 52 млн грн (приобрела за 1,5 млн грн, то есть маржа составила 3400%); ООО "Эко Гриб" – цех в скале Диброва за 170 млн грн, который обошелся фирме всего в 28,3 млн грн.

Анатомия хищений на закупках НГУ. Инфографика "Телеграфа"

По документам первое здание должно было стать жильем для гвардейцев, а на месте второго планировали построить склад провизии.

Фрагмент судебного определения о перепродаже недвижимости

ООО "Киловатт" сыграло роль "рабочего коня" схематоза, обеспечив наценку в 33 млн грн на кабельную продукцию для воинской части №3070 (Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений) и еще 7 млн грн на шины Michelin и оборудование для солнечных панелей.

Победные тендеры ООО "Киловатт"

Помимо этих компаний, Олег Суршко контролировал и фирмы, которые легализовали активы. К примеру, через ООО "Аметист Рей" за деньги "Киловатта" приобрели Toyota RAV-4 Hybrid, а через ООО "Нонбиз" – Mercedes-Benz AMG GLE 53, которыми пользовались представители НГУ. Через ООО "Промторг Актив" оформили и отремонтировали помещение (70,7 кв. м) в ЖК "Кришталеві джерела". ООО "ТД Астар Торг" использовали в качестве транзитного хаба: 170 млн грн от "грибного соглашения" за один месяц "размыли" из-за 77 транзакций на счета 17 разных фирм.

"Логистическое ядро" и оценщики в доле: как работала схема

Кроме Суршко и его партнеров подозрение получили технические исполнители, а именно директор оценочной компании "Вектор" Дмитрий Офицеров и руководитель ЧП "Светлица Нова" Ярослав Светличный. Задачей партнеров, по мнению следователей, было придание вида законных рыночных расчетов грабительским ценам на недострой в Сошникове и цеха по выращиванию грибов.

Со стороны НГУ ответственность перед судом будут нести три офицера, которые, по версии следствия, составляли "логистическое ядро группы". Это Владимир Федоровский – бывший начальник Центральной базы логистики НГУ, уволенный в июне 2025 года по результатам служебного расследования. По данным следствия, полковник сознательно манипулировал ценами и подавал руководству фиктивные отчеты о поиске недвижимости на OLX, Dom.Ria и Prozorro.

По версии следователей, никаких письменных запросов другим продавцам он не посылал, более дешевые рыночные варианты игнорировал и остановил выбор на недостроях за сумасшедшие деньги. К тому же визировал "липовые" документы о готовности многоэтажки в Сошникове, хотя там тогда не было сантехники, линолеума, газовых котлов и утепления чердака. За такую избирательность Федоровский, по мнению следствия, получил Mercedes-Benz AMG GLE 53 стоимостью 5,8 млн грн.

Кому вручены подозрения. Инфографика "Телеграфа"

Еще один фигурант – Николай Модлинский – бывший и.о. заместителя начальника Департамента логистики ГУ НГУ (уволен одновременно с Федоровским). Его роль, как считают силовики, заключалась в обеспечении финансирования сделок, ведь именно он подавал рапорты о необходимости перераспределения бюджетных средств, согласовывал фиктивные отчеты о мониторинге рынка и способствовал победе "нужных" фирм в тендерах. Вдобавок, как считают следователи, Модлинский мог обеспечивать легализацию и управление полученными взятками, в частности, помещением в ЖК "Кришталеві джерела".

Сергей Бартош – бывший заместитель начальника Центральной базы ПТК (по строительству), уволен вместе с другими фигурантами в июне 2025 года. Следствие считает его "техническим контролером" схемы: Бартош якобы использовал свои профессиональные навыки строителя, чтобы скрывать реальные недостатки недвижимости и придавать грабительским сделкам вид законности. Именно он обеспечивал составление протоколов финансового мониторинга цен, где стоимость объектов подгонялась под нужные цифры, и готовил основу для подписания контрактов на покупку непригодных для эксплуатации сооружений.

Подозрение не последнее: кто еще под прицелом правоохранителей

Июльские судебные решения 2026 года четко дают понять: список подозреваемых по делу "золотых тендеров" Нацгвардии не окончательный. Материалы ВАКС указывают на то, что круг причастных лиц – как среди военных, так и среди бизнес-среды – вероятно, расширится.

Вот главные причины, почему следствие готовит новые процессуальные решения:

Детективы продолжают распутывать упомянутую сложную цепочку "растворения" 170 млн грн, полученных за "грибной цех". В постановлениях прямо указано, что установлены не все обстоятельства легализации. В то же время силовики опасаются, что подозреваемые могут уничтожать доказательства преступлений, не фигурирующих в подозрении.

Под прицелом НАБУ оказалась попытка масштабировать схему уже после того, как первые "золотые" контракты попали под расследование. Речь идет о мартовских соглашениях 2025 года на поставку шин через новые "прокладки" Суршко – ООО "Оптрейд Гудс" и ООО "Днепр Альянс Логистик" – на сумму 143,4 млн грн.

Фрагмент судебного постановления по поводу возможных новых эпизодов

Ключевым фактором живучести схемы, по мнению следствия, стало общение Суршко с начальником отдела организации закупок Центральной базы ПТК НГУ. Материалы дела свидетельствуют, что бизнесмен оказал на этого чиновника значительное влияние, обсуждая с ним детали поставок шин от имени новых фирм-фантомов перед подписанием бумаг.

Хотя эти сделки Нацгвардия оперативно разорвала в одностороннем порядке (официально – из-за "невыполнения условий", фактически – после майских обысков), ситуация порождает вопросы. Следствие предполагает, в частности, что такой шаг являлся попыткой руководства логистики "замести следы", когда стало ясно, что детективы изучают и этот эпизод.

В постановлениях также отмечается, что важные доказательства, документы и электронная переписка, вероятно, находятся у лиц, которые "могут быть причастны к уголовному правонарушению и пока еще неизвестны следствию". Это означает, что анализ данных из изъятых ноутбуков и телефонов (в частности, оценщика Офицерова и полковника Модлинского) может вывести следствие на новые фамилии в иерархии НГУ и среди гражданских исполнителей.

Таким образом, нынешние подозрения – скорее всего, только первый этап. Ведь следствие продолжает собирать доказательства попыток получения очередных миллионов государственных гривен и идентифицировать каждого, кто помогал "прятать" украденные деньги в лабиринтах фиктивных фирм.

Битва за остатки: вернет ли государство 190 млн грн

Пока судебная машина медленно движется к приговорам, главным вопросом остается реальное возмещение ущерба государству. Дело усложняется тем, что фирмы, получавшие миллионные контракты от Нацгвардии, оказались классическими "пустышками", созданными исключительно для "освоения" или вывода средств.

Профессиональное "заметание следов" началось сразу после разоблачения схемы:

ООО "Киловатт" после обыска сменило название на "Витрон ЛТД", переехало в Запорожье и было переписано на узбекского владельца.

после обыска сменило название на "Витрон ЛТД", переехало в Запорожье и было переписано на узбекского владельца. ООО "Гелеон компани" имеет название "Золтец групп" и владельца — гражданку Узбекистана, "эвакуировалось" в Харьков, а сейчас вообще находится в состоянии прекращения;

имеет название "Золтец групп" и владельца — гражданку Узбекистана, "эвакуировалось" в Харьков, а сейчас вообще находится в состоянии прекращения; ООО "Эко Гриб" и транзитный хаб ООО "ТД "Астар Торг" (распылили 170 млн грн) находятся в состоянии банкротства или ликвидации;

транзитный хаб находятся в состоянии банкротства или ликвидации; ООО "Нонбиз", неоднократно побеждавшее в закупках Центральной базы производственно-технологической базы НГУ и выполнявшее роль "держателя элитных бонусов" (в частности, Mercedes-Benz AMG GLE 53), "переехало" в Киев. Однако в отличие от других – эта фирма "жива", но в конце 2025 года попала под блокировку счетов и активов по решению суда.

Изъятые активы. Инфографика "Телеграфа"

Всего в рамках уголовного производства речь идет об убытках более чем на 190 млн грн. Поскольку счета фирм-фигурантов фактически пустые, единственным источником компенсации может стать частное имущество офицеров и бизнесменов, которое НАБУ и САП успели арестовать. В настоящее время такие санкции наложены на:

элитный автопарк – Mercedes-Benz AMG GLE 53 (5,8 млн грн), Toyota RAV-4 Hybrid (около 1,6 млн грн) и Audi A6 сына Олега Суршко (1,6 млн грн);

недвижимость – офис в ЖК "Кришталеві джерела", приобретенный за 2,8 млн грн, апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов и двухуровневую квартиру в столице;

8 земельных участков Олега Суршко (в общей сложности около 20 га стоимостью 305,8 тыс. грн), которые он массово скупал в 2024-2025 годах параллельно с выводом денег НГУ;

наличные – 340 тыс. долларов США и 99,7 тыс. евро (по курсу 2026 года это примерно 18,3 млн грн), изъятых во время обысков у фигурантов.

Автомобили и апартаменты в Буковеле. Фото НАБУ

Совокупная стоимость этих активов — ориентировочно 50 млн грн, что составляет четверть от потерянных государством средств на сомнительных закупках НГУ. А вот остальная сумма вполне может быть "похоронена" в лабиринтах обанкротившихся фирм или сомнительных транзакций. Как видим, украинские правоохранители все чаще демонстрируют успешные задержания, подозрения и аресты имущества. Но гораздо реже общество узнает другие цифры: сколько именно гривен реально вернулось в бюджет. Потому что между "украсть" и "вернуть" сегодня лежит огромная пропасть, которую профессиональные организаторы схем научились проходить гораздо быстрее, чем государство.