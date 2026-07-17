Единственная дочь Павла Зиброва появилась на публике: как она сейчас выглядит (фото)

29-летняя девушка редко появляется на публике

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Павел Зибров показал редкий кадр с единственной дочерью Дианой, которая обычно остается без внимания публики. 29-летняя девушка не стремится к активной медийной жизни, однако в этот раз вместе с известным отцом появилась на светском мероприятии.

Общим фото певец поделился на своей странице в Instagram. На снимке артист позирует вместе с дочерью во время презентации нового летнего хита Анны Тринчер. "С Дианкой на презентации нового летнего хита от Анны Тринчер", — написал Павел Зибров.

Как выглядит Диана Зиброва сейчас

Диана родилась в браке Павла и Марины Зибровых. В то же время супруги также имеют сыновей от предыдущих браков. Артист никогда не скрывал свою дочь от поклонников — напротив, он неоднократно публиковал архивные семейные фото, на которых показывал Диану еще в детстве и юности.

Со временем девушка стала чаще появляться рядом с отцом на публичных мероприятиях, но сама не стремится быть в центре внимания. Диана выбрала более закрытый формат жизни и избегает активного присутствия в информационном пространстве. Несмотря на это, она напрямую связана с творческой деятельностью отца.

В настоящее время девушка занимается пиаром своего знаменитого отца. Ранее мы рассказали подробнее, что известно о Диане Зибровой.