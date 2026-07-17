Єдина донька Павла Зіброва з’явилася на публіці: як вона зараз виглядає (фото)

29-річна дівчина рідко з’являється на публіці

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Павло Зібров показав рідкісний кадр із єдиною дочкою Діаною, яка зазвичай залишається поза увагою публіки. 29-річна дівчина не прагне до активного медійного життя, однак цього разу разом із відомим батьком з’явилася на світському заході.

Спільним фото співак поділився на своїй сторінці в Instagram. На знімку артист позує разом із донькою під час презентації нового літнього хіта Анни Трінчер. "З Діанкою на презентації нового літнього хіта від Анни Трінчер", — написав Павло Зібров.

Який вигляд має Діана Зіброва зараз

Діана народилася у шлюбі Павла та Марини Зібрових. Водночас подружжя також має синів від попередніх шлюбів. Артист ніколи не приховував свою доньку від прихильників — навпаки, він неодноразово публікував архівні сімейні світлини, на яких показував Діану ще в дитинстві та юності.

З часом дівчина почала частіше з’являтися поруч із батьком на публічних заходах, однак сама не прагне бути в центрі уваги. Діана обрала більш закритий формат життя та уникає активної присутності в інформаційному просторі. Попри це, вона безпосередньо пов’язана з творчою діяльністю батька.

Нині дівчина займається піаром свого знаменитого батька. Раніше ми розповіли детальніше, що відомо про Діану Зіброву.