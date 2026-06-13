Как выглядит жена главкома ВСУ Сырского и есть ли у супругов дети (фото)

Редкие фото и неизвестные факты в материале "Телеграфа"

О биографии супруги главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского известно немного, однако интерес к личности женщины, которая обеспечивает ему надежный тыл, остается высоким.

В сети периодически появляются редкие фотографии избранницы украинского военачальника. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене Сырского и как она выглядит.

Кто она — жена главкома ВСУ?

Супруга Сырского — Тамара Ивановна Харченко — родилась 19 мая 1972 года. Сейчас ей 54 года, по знаку Зодиака она Телец. Известно, что значительную часть жизни она провела в Конотопе Сумской области.

С 1987 по 1991 год Тамара Харченко обучалась в Харьковском электротехническом техникуме, после чего продолжила образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, который окончила в 1995 году.

Согласно декларации, поданной в марте 2021 года, она работала в Государственной таможенной службе Украины в должности главного государственного инспектора (категория В).

Выписка из декларации, поданной в 2021 году. Фото: public.nazk.gov.ua

В имущественных данных указано, что в 2013 году Харченко стала владелицей дачного дома площадью около 153 м² в селе Шамраевка Киевской области и нескольких земельных участков рядом. В 2019 году она также стала совладелицей четверти квартиры в Киеве площадью примерно 100-105 м².

Есть ли у Сырского дети?

У пары двое сыновей — Александр и Антон, однако они являются детьми от первого брака главкома. По открытым данным, младшему сыну Александру сейчас около 7-8 лет, а старший уже взрослый и проживает в Австралии.

Напомним, что Александр Сырский родом из России. "Телеграф" писал, как выглядит родное село главкома ВСУ.