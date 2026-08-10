Карманник или обычный покупатель: как охрана "АТБ" отличает одних от других

В сети для охраны установлены четкие правила

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Охрана супермаркетов "АТБ" не имеет каких-либо особых приемов, благодаря которым она вычисляет профессиональных воров и шоперов среди обычных покупателей. Обычно охранники обращают внимание на некоторые второстепенные признаки в поведении подозрительных лиц.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, поведение указанных категорий может отличаться от других клиентов.

В то же время, он отметил, что охранники не контролируют каждого покупателя в зале. Однако действия подозреваемых могут быть проверены благодаря системе видеонаблюдения.

"Охрана магазина высчитывает профессиональных карманников и шоперов среди обычных людей по некоторым признакам. Однако это зависит, грубо говоря, от личного опыта охранника", — подчеркнул работник сети.

Может ли охрана "АТБ" самостоятельно задерживать покупателей?

Также, по словам сотрудника "АТБ", охранники, стоящие на входе в магазин "АТБ", не имеют права силой задерживать покупателя, даже если у них возникло подозрение, что он может быть причастен к краже товаров. В то же время , это может сделать частная охрана, которую вызвала администрация супермаркета.

Охранник в АТБ. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сотрудник раскрыл, как на самом деле работает система видеонаблюдения в "АТБ".