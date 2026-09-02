Не выбрасывайте старый свитер: его можно превратить в практическую вещь и сэкономить деньги

Старая вещь больше не будет лежать без дела

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Старый свитер, который уже не хочется носить, не обязательно выбрасывать. Ему можно дать вторую жизнь, превратив ненужную вещь в практическую.

К примеру, из свитера легко сделать оригинальную сумку. Детальнее об идее написали в "sumoftheirstories".

Для такого перевоплощения подойдет шерстяной свитер, особенно модель с вязаным узором. Сначала его можно постирать в горячей воде, чтобы шерсть уменьшилась и стала плотнее. После этого материал будет лучше держать форму.

Далее свитер разрезают под мышками. Нижняя часть становится основой будущей сумки, а ее вязаный верхний край можно оставить как верхний край изделия.

Чтобы сумка была крепче, внутрь пришивают подкладку из плотной ткани. Для этого подойдет даже старая штора или другой ненужный текстиль.

Отдельно можно сделать ручки из ткани и пришить их к сумке. По желанию готовое изделие дополняют вышивкой, используя остатки разноцветной пряжи.

Как сделать из свитера сумку. Фото: сгенерированное ИИ, "Телеграф"

В результате старый свитер превращается в крепкую сумку для покупок, вещей или рукоделия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как из обычного картона сделать интересную игрушку для кошек.