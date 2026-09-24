Почему Кравченко оказался в Вене: что в Австрии может быть важным для экс-генпрокурора

С возможным адресом регистрации не все так просто

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Бывший генпрокурор Руслан Кравченко, после скандала с подозрением в сторону НАБУ выехавший из Украины "в командировку" всплыл в Вене. Это интересный выбор локации из-за более сложной экстрадиции и уже сформированный круг украинцев с деньгами.

О том, что Кравченко нашли в Вене, сообщает "Украинская правда" — источники издания получили данные из Центрального реестра регистрации места жительства Руслана и Александры Кравченко. У них обоих указано одно место жительства, однако интересно – это не квартира, а офис компании CS Corporate Services GmbH, которая среди других услуг предоставляет компаниям юридический адрес.

Упоминание Руслана Кравченко в реестре/ Фото: "УП"

"Телеграф" разбирался в причинах выбора локации с помощью искусственного интеллекта. Первый аргумент "за" — особенности австрийской практики экстрадиции. С 2022 по 2025 год из 27 запросов об экстрадиции были удовлетворен только одни. Причина отказа и в том, что австрийские суды учитывают риски для жизни и здоровья при возвращении в Украину, то есть война может стать частью защиты. А поскольку Кравченко потенциально может столкнуться с уголовным производством, защита для него важна.

Украинцы также имеют в Австрии временную защиту до 4 марта 2028 и отдельную возможность перехода в статус постоянного жителя. Если Кравченко планирует остаться надолго, то Австрия выглядит перспективно, а Вена является очевидным выбором не только из-за возможностей. "УП" обращает внимание, что там уже находятся экс глава НБУ Кирилл Шевченко, экс глава Конституционного суда Александр Тупицкий и другие украинцы с политическим или бизнес прошлым.

По мнению ИИ, точно сказать, что Кравченко решили легализироваться в Австрии и пытаются просто скрыть фактическое место жительства, нельщя. Однако именно Вена дает набор условий, которые делают его привлекательным для человека, что потенциально может столкнуться с уголовным преследованием в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на тендерах Минобороны могли реализовывать определенную комбинацию. Это продолжалось годами.