"Запретная" буква украинского алфавита: где ее найти на клавиатуре?

В советское время эта буква была под запретом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несмотря на то, что украинский алфавит официально насчитывает 33 буквы, одна из них годами остается "невидимкой" для пользователей персональных компьютеров. Буква "ґ" имеет сложную историческую судьбу, из-за которой она до сих пор не получила отдельной физической клавиши.

Буквы ґ нет на стандартной клавиатуре, потому что украинская раскладка исторически создавалась на базе российской, где для этой редкой буквы просто не нашлось отдельной физической клавиши. Тем не менее эту букву можно напечатать с помощью клавиатуры, сообщает "Телеграф".

На компьютере (Windows)

В стандартной украинской раскладке Windows эта буква находится не на отдельной клавише. Способы ее ввода:

Комбинация клавиш (в раскладке "Украинская (расширенная)"): Если у вас установлена расширенная украинская раскладка, нажмите и удерживайте клавишу Right Alt (правый Alt), а затем нажмите букву г . Для заглавной Ґ используйте комбинацию Right Alt + Shift + Г .

Если у вас установлена расширенная украинская раскладка, нажмите и удерживайте клавишу (правый Alt), а затем нажмите букву . Для заглавной используйте комбинацию . Через клавишу "Ё" (~): В некоторых версиях расширенной раскладки буква ґ вынесена на отдельную клавишу с российской буквой ё (в левом верхнем углу под клавишей Esc).

В некоторых версиях расширенной раскладки буква ґ вынесена на отдельную клавишу с российской буквой (в левом верхнем углу под клавишей Esc). Код символа (универсальный способ): Зажмите клавишу Alt на цифровой клавиатуре (Numpad) и наберите цифры 0165 (для заглавной Ґ) или 0180 (для маленькой ґ), затем отпустите Alt.

На компьютере (macOS)

В операционной системе macOS всё устроено намного проще и интуитивнее:

Удержание клавиши: Просто нажмите и удерживайте английскую клавишу G (или украинскую Г) пару секунд. На экране появится всплывающее меню с дополнительными вариантами символа, где можно выбрать букву ґ.

На смартфоне (Android / iOS)

На мобильных устройствах буква обычно встроена в стандартную украинскую клавиатуру (например, Gboard или клавиатуру Apple):

Долгое нажатие: Зажмите и удерживайте клавишу Г на виртуальной клавиатуре. Через секунду появится всплывающее меню с буквой Ґ.

Исторический след и изгнание из алфавита

Буква ґ обозначает особый взрывной звук (в отличие от фрикативного звука обычной "г"). Долгое время она активно использовалась в письменности, однако в советский период судьба буквы кардинально изменилась:

В 1933 году в ходе реформы правописания её официально изъяли из украинского алфавита в рамках кампании по сближению украинского и русского языков.

Десятилетиями её употребление считалось ошибкой, а сама буква находилась под фактическим запретом в официальных изданиях.

Лишь с обретением Украиной независимости в 1991 году буква ґ триумфально вернулась в официальное правописание, заняв законное место между "г" и "д".

В классическом "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко зафиксировано 527 слов с буквой "ґ" (из которых 270 начинаются на эту букву). В современном украинском языке точное общее число слов не ограничено строгой цифрой, поскольку оно регулярно пополняется новыми заимствованиями, фамилиями и топонимами, в которых используется взрывной звук [g].

О многострадальной букве ґ

Напомним, многие носители украинского языка до сих пор допускают распространенные ошибки при приветствии. К примеру, путают, как же правильно здороваться с утра.