Не викидайте старий светр: його можна перетворити на практичну річ і зекономити гроші

Стара річ більше не лежатиме без діла

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Старий светр, який уже не хочеться носити, не обов’язково викидати. Йому можна дати друге життя, перетворивши непотрібну річ на практичну.

Наприклад, зі светра легко зробити оригінальну сумку. Детальніше про ідею написали в "sumoftheirstories".

Для такого перевтілення підійде вовняний светр, особливо модель із в’язаним візерунком. Спочатку його можна випрати у гарячій воді, щоб вовна зменшилася та стала щільнішою. Після цього матеріал буде краще тримати форму.

Далі светр розрізають під пахвами. Нижня частина стає основою майбутньої сумки, а її верхній в’язаний край можна залишити як верхній край виробу.

Щоб сумка була міцнішою, всередину пришивають підкладку зі щільної тканини. Для цього підійде навіть стара штора або інший непотрібний текстиль.

Окремо можна зробити ручки з тканини та пришити їх до сумки. За бажанням готовий виріб доповнюють вишивкою, використовуючи залишки різноколірної пряжі.

Як зробити зі светра сумку. Фото: згенероване ШІ, "Телеграф"

У результаті старий светр перетворюється на міцну сумку для покупок, речей або рукоділля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зі звичайного картону зробити цікаву забавку для котів.