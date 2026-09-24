Показать или отдавать: как правильно себя вести, если сотрудники ТЦК остановили на улице

Алгоритм действий, если документ пытаются забрать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Группы оповещения на улицах все чаще останавливают мужчин и требуют военный билет или паспорт. Многие сразу отдают документ в руки, хотя закон этого не требует, — и именно здесь граждане чаще всего ошибаются.

"Телеграф" выяснял у адвоката, обязан ли человек передавать патрулю оригинал документа и имеет ли он право фиксировать проверку на видеокамеру телефона.

Кто на самом деле имеет право останавливать на улице

Порядок таких проверок регулирует постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года — именно им утверждены правила призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Группы оповещения создаются распоряжением руководителя районной или городской администрации по представлению начальника ТЦК, а в их состав могут входить сотрудники полиции и представители органов самоуправления.

Прежде чем говорить о документах, работник патруля обязан выполнить свою обязанность.

"Прежде чем что-либо требовать у человека, сами работники должны соблюсти нормы законодательства, в частности, назвать свою фамилию, свое имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина Украины", — рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова .

По ее словам, прежде чем вообще думать, давать ли документы для проверки, стоит убедиться, что человек, который их требует, имеет на это законное право.

Показать — не значит отдать: разница, которую путают почти все

Здесь кроется главная путаница. Если лицо, просящее документы, уполномочено должным образом, обязанность предъявить их действительно есть. А вот обязанности передавать бумагу в чужие руки закон не устанавливает.

"Работники ТЦК и СП могут проверять исключительно военно-учетные документы, работники полиции уже требовать документ, удостоверяющий личность", — рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Елена Воронкова.

Камера в кармане: когда снимать ТЦК законно

Отдельный вопрос — можно ли достать телефон и снять саму проверку. Здесь закон, по словам адвоката, действует в обе стороны.

"Постановление Кабинета министров предусматривает обязанность сотрудников ТЦК и СП производить съемку окружающей обстановки при исполнении обязанностей", — объясняет Елена Воронкова. В то же время, по ее словам, Закон "О правовом режиме военного положения" запрещает снимать и распространять информацию об объектах обороны — за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса.

Но этот запрет касается именно объектов военной инфраструктуры, а не самих сотрудников патруля. "Нужно понимать разницу. Да, полицейские и работники ТЦК выполняют возложенные на них обязанности, но не являются ни объектами военной инфраструктуры, ни военными формированиями, соответственно, запрет на фиксацию их действий на камеру не распространяется", — отмечает адвокат.

Главное условие законной видеосъемки – она не должна мешать исполнению служебных обязанностей и раскрывать государственную тайну. Это право действует в общественном месте – на улице, в помещении ТЦК или в транспорте.

Три вещи, которые портят законную съемку ТЦК

Право на камеру не безгранично. Не следует снимать лица военных без их согласия, фиксировать их фамилии на удостоверениях или знаки подразделений и указывать точное место и время съемки в публикуемых материалах. Также запрещено снимать военную технику, колонны перемещения или разгрузку оружия — даже если это произошло случайно в кадре во время обычной проверки на улице.

Елена Воронкова добавляет, что фиксация проверки на видео часто идет на пользу самому гражданину: "Иногда проведение такой фиксации помогает обеспечить надлежащий уровень соблюдения законности и возможности защиты прав граждан в дальнейшем".

Алгоритм действий, если документ требуют отдать

Юристы советуют действовать в простой последовательности:

Попросить представиться — фамилию, имя, отчество, должность. Попросить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом или военным билетом самого работника. Показать документ в руках, не выпуская его, — передавать оригинал в чужие руки закон не обязывает. Включить видеосъемку, если это не мешает работе патруля и в кадр не попадают военные объекты или техника. Запомнить или записать данные сотрудника – фамилию, номер удостоверения, время и место проверки – на случай дальнейшего обжалования действий.

Проверка документов — это обязанность и право государства в условиях мобилизации, но оно не отменяет права гражданина знать, с кем он разговаривает, и оставлять оригиналы своих документов при себе.