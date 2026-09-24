Показать или отдавать: как правильно себя вести, если сотрудники ТЦК остановили на улице
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Алгоритм действий, если документ пытаются забрать
Группы оповещения на улицах все чаще останавливают мужчин и требуют военный билет или паспорт. Многие сразу отдают документ в руки, хотя закон этого не требует, — и именно здесь граждане чаще всего ошибаются.
"Телеграф" выяснял у адвоката, обязан ли человек передавать патрулю оригинал документа и имеет ли он право фиксировать проверку на видеокамеру телефона.
Кто на самом деле имеет право останавливать на улице
Порядок таких проверок регулирует постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года — именно им утверждены правила призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Группы оповещения создаются распоряжением руководителя районной или городской администрации по представлению начальника ТЦК, а в их состав могут входить сотрудники полиции и представители органов самоуправления.
Прежде чем говорить о документах, работник патруля обязан выполнить свою обязанность.
"Прежде чем что-либо требовать у человека, сами работники должны соблюсти нормы законодательства, в частности, назвать свою фамилию, свое имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина Украины", — рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
По ее словам, прежде чем вообще думать, давать ли документы для проверки, стоит убедиться, что человек, который их требует, имеет на это законное право.
Показать — не значит отдать: разница, которую путают почти все
Здесь кроется главная путаница. Если лицо, просящее документы, уполномочено должным образом, обязанность предъявить их действительно есть. А вот обязанности передавать бумагу в чужие руки закон не устанавливает.
"Работники ТЦК и СП могут проверять исключительно военно-учетные документы, работники полиции уже требовать документ, удостоверяющий личность", — рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Елена Воронкова.
Камера в кармане: когда снимать ТЦК законно
Отдельный вопрос — можно ли достать телефон и снять саму проверку. Здесь закон, по словам адвоката, действует в обе стороны.
"Постановление Кабинета министров предусматривает обязанность сотрудников ТЦК и СП производить съемку окружающей обстановки при исполнении обязанностей", — объясняет Елена Воронкова. В то же время, по ее словам, Закон "О правовом режиме военного положения" запрещает снимать и распространять информацию об объектах обороны — за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса.
Но этот запрет касается именно объектов военной инфраструктуры, а не самих сотрудников патруля. "Нужно понимать разницу. Да, полицейские и работники ТЦК выполняют возложенные на них обязанности, но не являются ни объектами военной инфраструктуры, ни военными формированиями, соответственно, запрет на фиксацию их действий на камеру не распространяется", — отмечает адвокат.
Главное условие законной видеосъемки – она не должна мешать исполнению служебных обязанностей и раскрывать государственную тайну. Это право действует в общественном месте – на улице, в помещении ТЦК или в транспорте.
Три вещи, которые портят законную съемку ТЦК
Право на камеру не безгранично. Не следует снимать лица военных без их согласия, фиксировать их фамилии на удостоверениях или знаки подразделений и указывать точное место и время съемки в публикуемых материалах. Также запрещено снимать военную технику, колонны перемещения или разгрузку оружия — даже если это произошло случайно в кадре во время обычной проверки на улице.
Елена Воронкова добавляет, что фиксация проверки на видео часто идет на пользу самому гражданину: "Иногда проведение такой фиксации помогает обеспечить надлежащий уровень соблюдения законности и возможности защиты прав граждан в дальнейшем".
Алгоритм действий, если документ требуют отдать
Юристы советуют действовать в простой последовательности:
- Попросить представиться — фамилию, имя, отчество, должность.
- Попросить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом или военным билетом самого работника.
- Показать документ в руках, не выпуская его, — передавать оригинал в чужие руки закон не обязывает.
- Включить видеосъемку, если это не мешает работе патруля и в кадр не попадают военные объекты или техника.
- Запомнить или записать данные сотрудника – фамилию, номер удостоверения, время и место проверки – на случай дальнейшего обжалования действий.
Проверка документов — это обязанность и право государства в условиях мобилизации, но оно не отменяет права гражданина знать, с кем он разговаривает, и оставлять оригиналы своих документов при себе.