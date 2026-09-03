Persil за 170 грн и Dove за 65: что из бытовой химии можно приобрести в "АТБ" со скидками до 45%

В "АТБ" подешевели товары для всей семьи

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В "АТБ" на этой неделе покупателей ждут более низкие цены на бытовую химию и средства гигиены. На отдельные товары действуют скидки до 45%, так что привычные покупки для дома можно сделать выгоднее.

Под акцию попали разные средства для уборки, стирки и личной гигиены. Детальнее о скидках написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Акций в "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе".

Среди предложений стиральный порошок Persil Expert Freshness весом 1,2 кг за 173,90 грн со скидкой 38%. Капсулы для стирки Wash&Free (19 штук) стоят 176 грн, а кондиционер для тканей Semana — 109,40 грн.

Также подешевели средства по уходу за телом. Крем-гель для душа Dove можно приобрести за 66,50 грн. со скидкой 40%, а шампуни и бальзамы Dove Hair Therapy стоят от 95,50 до 129,90 грн.

Есть скидки и на средства личной гигиены. Прокладки Always Platinum продают за 139,90 грн, ежедневные прокладки Libresse Dailies — за 42,40 грн, а детскую зубную щетку "Своя лінія" можно купить за 19,90 грн.

Для бритья набор одноразовых станков "День у День" стоит 25,80 грн, а бритва Gillette Venus Smooth — 318,90 грн. Также со скидками продают подгузники и трусы Tena — в зависимости от модели и размера их цена составляет от 206,90 до 755,90 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скидках на шоколад в "АТБ" — Roshen продают за полцены, а на Millennium действуют скидки до 48%.