Persil за 170 грн і Dove за 65: що з побутової хімії можна придбати в "АТБ" зі знижками до 45%

В "АТБ" подешевшали товари для всієї родини

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В "АТБ" цього тижня покупців чекають нижчі ціни на побутову хімію та засоби гігієни. На окремі товари діють знижки до 45%, тож звичні покупки для дому можна зробити вигідніше.

Під акцію потрапили різні засоби для прибирання, прання та особистої гігієни. Детальніше про знижки написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Акцій в "АТБ" стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня".

Серед пропозицій — пральний порошок Persil Expert Freshness вагою 1,2 кг за 173,90 грн зі знижкою 38%. Капсули для прання Wash & Free (19 штук) коштують 176 грн, а кондиціонер для тканин Semana — 109,40 грн.

Також подешевшали засоби для догляду за тілом. Крем-гель для душу Dove можна придбати за 66,50 грн зі знижкою 40%, а шампуні та бальзами Dove Hair Therapy коштують від 95,50 до 129,90 грн.

Є знижки й на засоби особистої гігієни. Прокладки Always Platinum продають за 139,90 грн, щоденні прокладки Libresse Dailies — за 42,40 грн, а дитячу зубну щітку "Своя лінія" можна купити за 19,90 грн.

Для гоління набір одноразових станків "День у День" коштує 25,80 грн, а бритва Gillette Venus Smooth — 318,90 грн. Також зі знижками продають підгузки та підгузки-труси Tena — залежно від моделі та розміру їхня ціна становить від 206,90 до 755,90 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про знижки на шоколад в "АТБ" — Roshen продають за пів ціни, а на Millennium діють знижки до 48%.