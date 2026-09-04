Маленькие банки от кетчупа еще понадобятся: вот 10 способов их использования

Небольшие емкости удобно приспособить для многих целей

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Небольшие стеклянные банки из-под консервации часто имеют нестандартный размер и остаются не нужными. Часть украинцев адаптировала их к привычной консервации, а часть нашла другое использование.

"Телеграф" изучил варианты и собрал список из 10 самых популярных и необычных способов, о которых пишут в соцсети Threads.

Что делать со стеклянными банками

Укоренять цветы.

Делать в них консервацию, которой требуются небольшие объемы: джемы, соусы, аджики, хрен со свеклой, вяленые томаты и т.д.

Вяленые томаты в банке/ Фото: dasha_maximenko93

Хранить бакалею: специи, крупы, чай, соль, сахар.

Специи в банках/ Фото: kasandra74v

Организация пространства с помощью подобранных по размеру банок/ Фото: nata_aksyk

Хранить кокосовое, тыквенное, оливковое масло вместо пластиковой тары.

Использовать в ванной.

Организация пространства не только на кухне, но и в ванной/Фото: krasulego

Хранить гвозди, саморезы или другие ремонтные принадлежности.

Носить блюда на работу.

Хранить в них концентрат для витаминных чаев вроде измельченного имбиря, лимона и облепихи с медом.

Использовать в качестве основы для творчества, например, делать шкатулки или декупаж.

Банки, декорированные цветами и джутом, иногда используют для освящения в них воды и т.п.

Разные банки можно сделать в одном стиле/ Фото: zoyakorolenko

Сдавать на переработку.

Как снять с банки этикетку

Одна из пользовательниц, kasandra74v, поделилась лайфхаком, как убрать без следа наклейку с банки. Ведь иногда бумага смывается, а клеящая основа остается. Для начала нужно замочить банку в воде, затем смазать растительным маслом, а дальше нужно потереть жесткой стороной губки для мытья посуды. "Масло разъедает этот клей, а губка смывает остатки — все очень просто", — отмечает пользовательница.

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