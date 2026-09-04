Маленькие банки от кетчупа еще понадобятся: вот 10 способов их использования
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Небольшие емкости удобно приспособить для многих целей
Небольшие стеклянные банки из-под консервации часто имеют нестандартный размер и остаются не нужными. Часть украинцев адаптировала их к привычной консервации, а часть нашла другое использование.
"Телеграф" изучил варианты и собрал список из 10 самых популярных и необычных способов, о которых пишут в соцсети Threads.
Что делать со стеклянными банками
- Укоренять цветы.
- Делать в них консервацию, которой требуются небольшие объемы: джемы, соусы, аджики, хрен со свеклой, вяленые томаты и т.д.
- Хранить бакалею: специи, крупы, чай, соль, сахар.
- Хранить кокосовое, тыквенное, оливковое масло вместо пластиковой тары.
- Использовать в ванной.
- Хранить гвозди, саморезы или другие ремонтные принадлежности.
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- Носить блюда на работу.
- Хранить в них концентрат для витаминных чаев вроде измельченного имбиря, лимона и облепихи с медом.
- Использовать в качестве основы для творчества, например, делать шкатулки или декупаж.
- Сдавать на переработку.
Как снять с банки этикетку
Одна из пользовательниц, kasandra74v, поделилась лайфхаком, как убрать без следа наклейку с банки. Ведь иногда бумага смывается, а клеящая основа остается. Для начала нужно замочить банку в воде, затем смазать растительным маслом, а дальше нужно потереть жесткой стороной губки для мытья посуды. "Масло разъедает этот клей, а губка смывает остатки — все очень просто", — отмечает пользовательница.
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