Укр

Маленькие банки от кетчупа еще понадобятся: вот 10 способов их использования

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Банок может быть многовато Новость обновлена 04 сентября 2026, 13:34
Банок может быть многовато. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Небольшие емкости удобно приспособить для многих целей

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Небольшие стеклянные банки из-под консервации часто имеют нестандартный размер и остаются не нужными. Часть украинцев адаптировала их к привычной консервации, а часть нашла другое использование.

"Телеграф" изучил варианты и собрал список из 10 самых популярных и необычных способов, о которых пишут в соцсети Threads.

Что делать со стеклянными банками

  • Укоренять цветы.
  • Делать в них консервацию, которой требуются небольшие объемы: джемы, соусы, аджики, хрен со свеклой, вяленые томаты и т.д.
Вяленые томаты в банке
Вяленые томаты в банке/ Фото: dasha_maximenko93
  • Хранить бакалею: специи, крупы, чай, соль, сахар.
Специи в банках
Специи в банках/ Фото: kasandra74v
Организация пространства с помощью банок
Организация пространства с помощью подобранных по размеру банок/ Фото: nata_aksyk
  • Хранить кокосовое, тыквенное, оливковое масло вместо пластиковой тары.
  • Использовать в ванной.
Банки в ванной
Организация пространства не только на кухне, но и в ванной/Фото: krasulego
  • Хранить гвозди, саморезы или другие ремонтные принадлежности.
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  • Носить блюда на работу.
  • Хранить в них концентрат для витаминных чаев вроде измельченного имбиря, лимона и облепихи с медом.
  • Использовать в качестве основы для творчества, например, делать шкатулки или декупаж.
Банки декорированы цветами и джутом.
Банки, декорированные цветами и джутом, иногда используют для освящения в них воды и т.п.
Декупаж стеклянных банок
Разные банки можно сделать в одном стиле/ Фото: zoyakorolenko
  • Сдавать на переработку.

Как снять с банки этикетку

Одна из пользовательниц, kasandra74v, поделилась лайфхаком, как убрать без следа наклейку с банки. Ведь иногда бумага смывается, а клеящая основа остается. Для начала нужно замочить банку в воде, затем смазать растительным маслом, а дальше нужно потереть жесткой стороной губки для мытья посуды. "Масло разъедает этот клей, а губка смывает остатки — все очень просто", — отмечает пользовательница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если в крупах завелись жучки. Убрать их из шкафа поможет ловушка.

Теги:
#Банки #Лайфхаки