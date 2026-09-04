Маленькі банки від кетчупу ще знадобляться: ось 10 способів їх використання
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Невеликі ємності зручно пристосувати для багатьох цілей
Невеликі скляні банки з-під консервації часто мають нестандартний розмір і залишаються не потрібними. Частина українців адаптувала їх до звичної консервації, а частина — знайшла інше використання.
"Телеграф" вивчив варіанти та зібрав список із 10 найпопулярніших та найнезвичайніших способів, про які пишуть в соцмережі Threads.
Що робити зі скляними банками
- Вкорінювати квіти.
- Робити в них консервацію, якої потрібні невеликі об'єми: джеми, соуси, аджики, хрін з буряком, в'ялені томати тощо.
- Зберігати бакалію: спеції, крупи, чай, сіль, цукор.
- Зберігати кокосову, гарбузову, оливкову олію, замість пластикової тари.
- Використовувати у ванній.
- Зберігати гвіздки, шурупи чи інші ремонтні приналежності.
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- Носити страви на роботу.
- Зберігати в них концентрат для вітамінних чаїв на кшталт перекрученого імбиру, лимона та обліпихи з медом.
- Використати як основу для творчості, наприклад, робити шкатулки чи декупаж.
- Здавати на перероблювання.
Як зняти з банки етикетку
Одна з користувачок, kasandra74v, поділилась лайфхаком, як прибрати без сліду наліпку з банки. Адже іноді папір змивається, а клейка основа лишається. Для початку — потрібно замочити банку в у воді, потім змастити олією, а далі потрібно потерти жорсткою стороною губки для миття посуду. "Олія роз'їдає цей клей, а губка змиває залишки — все дуже просто", — зауважує користувачка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо в крупах завелись жучки. Прибрати їх із шафи допоможе пастка.