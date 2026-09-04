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Маленькі банки від кетчупу ще знадобляться: ось 10 способів їх використання

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Банок може бути забагато Новина оновлена 04 вересня 2026, 13:34
Банок може бути забагато. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Невеликі ємності зручно пристосувати для багатьох цілей

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Невеликі скляні банки з-під консервації часто мають нестандартний розмір і залишаються не потрібними. Частина українців адаптувала їх до звичної консервації, а частина — знайшла інше використання.

"Телеграф" вивчив варіанти та зібрав список із 10 найпопулярніших та найнезвичайніших способів, про які пишуть в соцмережі Threads.

Що робити зі скляними банками

  • Вкорінювати квіти.
  • Робити в них консервацію, якої потрібні невеликі об'єми: джеми, соуси, аджики, хрін з буряком, в'ялені томати тощо.
В'ялені томати в банці
В'ялені томати в банці/ Фото: dasha_maximenko93
  • Зберігати бакалію: спеції, крупи, чай, сіль, цукор.
Спеції в банках
Спеції в банках/ Фото: kasandra74v
Організація простору за допомогою банок
Організація простору за допомогою підібраних по розміру банок/ Фото: nata_aksyk
  • Зберігати кокосову, гарбузову, оливкову олію, замість пластикової тари.
  • Використовувати у ванній.
Банки в ванній
Організація простору не тільки на кухні, а й у ванній / Фото: krasulego
  • Зберігати гвіздки, шурупи чи інші ремонтні приналежності.
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  • Носити страви на роботу.
  • Зберігати в них концентрат для вітамінних чаїв на кшталт перекрученого імбиру, лимона та обліпихи з медом.
  • Використати як основу для творчості, наприклад, робити шкатулки чи декупаж.
Банки, декоровані квітами та джутом
Банки, декоровані квітами та джутом, іноді використовують для освячення в них води тощо
Декупаж скляних банок
Різні банки можна зробити в одному стилі/ Фото: zoyakorolenko
  • Здавати на перероблювання.

Як зняти з банки етикетку

Одна з користувачок, kasandra74v, поділилась лайфхаком, як прибрати без сліду наліпку з банки. Адже іноді папір змивається, а клейка основа лишається. Для початку — потрібно замочити банку в у воді, потім змастити олією, а далі потрібно потерти жорсткою стороною губки для миття посуду. "Олія роз'їдає цей клей, а губка змиває залишки — все дуже просто", — зауважує користувачка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо в крупах завелись жучки. Прибрати їх із шафи допоможе пастка.

Теги:
#Банки #Лайфхаки