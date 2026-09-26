В Киеве пропали сигналы украинских телеканалов: что известно

Россияне последовательно уничтожают инфраструктуру

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В Киеве начал исчезать сигнал украинских каналов. Отсутствие каналов фиксируется в MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET TV.

Об этом сообщают местные паблики. Причины этого явления пока неизвестны.

Вероятно, массовое исчезновение сигнала украинских телеканалов в Киеве и проблемы с доступом к сети связаны с систематическими российскими ударами по телекоммуникационной инфраструктуре и дата-центрам столицы.

"Сигнал украинских телеканалов массово исчезает в Киеве. Часть каналов недоступна при просмотре через MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET TV", — говорится в сообщении.

Зрители потеряли доступ в эфир через MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET.TV. В частности, на платформах перестали транслироваться "1+1" и "СТБ". В пресс-службе MEGOGO пояснили, что поврежден дата-центр партнера, обеспечивающий платформы телевизионным сигналом.

На некоторых платформах пропали телеканалы

Причина — удары россиян?

Как сообщал "Телеграф", россияне целенаправленно бьют по украинским объектам связи. Под удары попали провайдеры, из-за чего некоторые украинские телеканалы не смогли выйти в эфир.

О проблемах сообщает телеканал "Армія TV — Військове телебачення України". На данный момент канал ведет прямую трансляцию в социальных сетях и YouTube.

Сообщение телеканала

Кроме того, телеканал "Новини.LIVE" приостановил трансляцию эфира и потерял телевизионный сигнал из-за массированных ударов РФ по дата-центрам. В пресс-службе ТВ-канала отметили, что остановка телевизионного сигнала носит временный характер.

Сообщение телеканала

Сообщение телеканала

Из-за удара по инфраструктуре Cosmonova временно отсутствует сигнал телеканала "Ми-Україна+". Телеканал работает над возобновлением вещания.

Сообщение телеканала

Украинский интернет-провайдер и поставщик цифрового телевидения, работающий в Киеве, kolo.tv сообщил, что их основное ядро ​​и дата-центр поражены и выведены из строя. Команда компании делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть все к стабильной работе и предоставить доступ к услугам.

Сообщение провайдера

Ранее "Телеграф" сообщал, что РФ поразила инфраструктуру дата-центра Cosmonova в Киеве, расположенную в бизнес-центре "Протасов". Удары могут замедлить сеть или вывести из строя отдельные части, но полностью лишить Украину связи подобными атаками невозможно.