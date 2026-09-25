Утеплили одну квартиру, а мерзнет весь подъезд: в чем главная ошибка украинцев

Точечное утепление стен пенопластом оказалось ловушкой

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Во многих многоэтажках жильцы до сих пор "латают" только свои квартиры пенопластом, а стены соседей остаются холодными. "Телеграф" выяснял, остается ли актуальным точечное утепление отдельных квартир пенопластом, переходят ли украинцы на комплексный тепловой аудит домов и какую роль в этом играют вентилируемые фасадные системы.

Пенопласт лоскутами: почему соседская стена мерзнет все равно

Пестрый фасад, где одна квартира покрыта пенопластом, а соседняя осталась голым кирпичом или панелью, для Украины привычное явление. Жители годами утепляли свои стены собственными силами, не дожидаясь капитального ремонта дома. Эффект от такого утепления оказывается гораздо более скромным, чем ожидалось.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал Андрей Костенко, представитель ООО " ВЕНТАРОК ".

"Латочное" утепление отдельных квартир до сих пор можно увидеть на многих многоэтажках. Оно может локально снизить теплопотери через конкретный участок стены, но проблему энергоэффективности дома в целом не решает", — говорит Андрей Костенко.

Когда утепление заканчивается на границе одной квартиры, теплоизоляционный слой остается прерывистым. В зонах перекрытий, стыков конструкций, оконных проемов и других узлов сохраняются мостики холода: участки, через которые тепло выходит наружу быстрее, чем через сплошную стену. Сосед сверху или снизу может мерзнуть даже в доме, где половина фасада уже "укутана".

Сначала диагностика, а не пенопласт

Утеплять дом, по словам Андрея Костенко, следует начинать отнюдь не с выбора материала.

"Утепление дома важно начать с оценки самого объекта: где здание реально теряет тепло, в каком состоянии стены, кровля и окна, есть ли проблемы с влагой и какие требования к пожарной безопасности", — объясняет представитель "ВЕНТАРОК".

Только после такой оценки, говорит специалист, имеет смысл выбирать технологию и толщину теплоизоляции, а также конкретные материалы. Украинские строительные нормы предусматривают комплексные требования к фасадной теплоизоляции: по тепловлажностному состоянию конструкций, их несущей способности и пожарной безопасности. Фасад здесь выступает единственной инженерной системой, а не суммой отдельных участков.

Схожую картину фиксируют и тепловизионные обследования: даже дома с ровным фасадом и высококачественными материалами на термограмме могут показать мосты холода вдоль перемычек и примыканий и "свечение" откосов окон, незаметные невооруженным взглядом.

Тепло уходит не только через стены, но и через окна. Даже высококачественный стеклопакет продувает, если резиновый уплотнитель утратил упругость либо фурнитуру давно не переводили в зимний режим. Проверить это просто: зажать лист бумаги между створкой и рамой и попытаться вытащить его. Если лист выходит без усилия, прижим ослаблен. В большинстве современной фурнитуры регулировка выполняется шестигранным ключом на 4 миллиметра и занимает несколько минут, а замена самого уплотнителя стоит гораздо меньше нового стеклопакета.

Вентилируемый фасад: не косметика, а система

Одним из решений для комплексной термомодернизации является вентилируемый фасад. В такой конструкции теплоизоляция располагается с наружной стороны стены, далее обустраивается воздушная прослойка, а сверху идет наружная облицовка.

"Воздушный канал нужен, в частности, для движения воздуха и возможности отвода влаги из конструкции. Но эффективность такого фасада зависит не просто от наличия воздушного промежутка, а от правильного проектирования узлов, креплений, теплоизоляции и самой вентилируемой прослойки", — объясняет Андрей Костенко.

Действующие строительные нормы отдельно требуют обеспечивать движение воздуха в вентилируемой прослойке таких фасадных систем. Речь идет о рабочем механизме, который защищает утеплитель от увлажнения и продлевает срок службы всей конструкции, а не о декоративной отделке.

Главный совет жильцам и ОСМД

Вывод, к которому на практике приходит представитель "ВЕНТАРОК", прост: для жильцов или ОСМД, имеющих возможность провести термомодернизацию, больше смысла имеет проект для всего фасада, чем очередное утепление отдельных квартир.

"Так можно работать не только с теплопотерями, но и с проблемными узлами здания и получить результат для всего дома. Непрерывное наружное утепление является общепризнанным способом уменьшения тепловых мостиков во внешних стенах", — заключает Андрей Костенко.

По словам представителей городских властей, в домах, построенных более 45 лет назад, после комплексного утепления температура в квартирах зимой может вырасти на 7-8 градусов, а летом те же стены и крыша дольше удерживают прохладу.

Это и есть разница между точечным "латанием" и системным подходом: одна квартира с пенопластом дает локальный эффект, тогда как утепленный вместе с крышей и фасадом весь дом меняет микроклимат для всех его жителей сразу.