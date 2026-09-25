Дрон влетел в жилую 25-этажку. В Киеве произошло несколько пожаров, есть пострадавшие

Известно о пострадавшем

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Ранним утром в пятницу, 25 сентября, Россия атаковала Киев реактивными беспилотниками. В Соломенском районе произошло попадание в 25-этажный жилой дом.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко. Дрон попал на уровне четвертого этажа.

Также в Соломенском районе произошло падение дрона на нежилое здание. Произошло возгорание на открытой территории у нежилого здания. Предварительно есть пострадавший.

Пожар после взрыва. Фото: Киев ИНФО

В Подольском районе беспилотник попал в нежилое здание. На места выехали экстренные службы.

Предыдущий удар по Киеву

В ночь на 24 сентября россияне тоже атаковали столицу. Киев был под ударом баллистики. Обломки упали в Подольском районе на парковку возле родильного дома. Загорелись четыре машины, в роддоме повреждены окна и часть фасада. На парковке погиб один человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 23 сентября россияне несколько часов подряд терроризировали Киев дронами. Враг ударил по две АЗС, после взрыва возник пожар на территории рынка "Железнодорожный", более известного как "Шайба". Под удар попал и бизнес-центр в Соломенском районе.