В Киеве "дырявые" трубы перед холодной зимой: чем это аукнется

Системная модернизация экономит средства

Потери в газовых сетях Киева в пять раз больше, чем в Житомире. Когда власти советуют украинцам экономить, они должны в первую очередь применять системные решения на уровне государства для уменьшения потерь в теплосетях.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразила народный депутат Инна Совсун.

Детальнее читайте в материале: "Свитера не греют систему: депутат объяснила, как нужно экономить на газе"

Украина теряет миллиарды гривен из-за неэффективности теплосетей. Депутат привела показательный пример: в одном городе — системная модернизация, в другом — дырявые трубы.

Пример Житомира показывает, что работа по обновлению сетей дает результат. Потери тепла там около 5%, тогда как в Киеве официально 25%, а есть города, где 30–40% и более. Когда власти советуют украинцам экономить, они должны сначала устранить потери в сетях, а не только призывать одевать свитера подчеркнула Инна Совсун.

