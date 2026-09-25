Даниил Гетманцев возмутился быстрым возрождением "серых" схем уклонения от налогов

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Одна из известных украинских сетей продолжает использовать "серые" схемы уклонения от уплаты налогов, несмотря на то, что вопрос очищения отечественного бизнеса от подобной "оптимизации" сегодня имеет критическое значение для экономики. Поэтому государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен на обороноспособность, зарплаты военным и социальные нужды, а постоянные требования прекратить такую деятельность далеко не всегда дают положительный результат.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Даниил Гетманцев, народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. Более того, политик подтвердил свои слова наглядным примером.

"Празднуем год с момента моего первого обращения в БЭБ по поводу простого и понятного кейса дробления на тысячи ФОП сети Маркетопт.

Затем, через полгода, были громкие обыски, впоследствии заявление компании о прекращении преступления, а еще через некоторое время уже заявления БЭБ, что вот-вот и сеть начнет платить НДС. Сделали контрольные закупки.

И вуаля – сеть как работала на ФОПах, уклоняясь от НДС, так и работает…" – пишет Гетманцев.

По его словам, даже после раскрытия схемы, принятых соответствующими органами мер, громкого скандала, заявлений и обещаний, сеть снова взялась за старое, только привлекла к дроблению новых ФОПов. Разница сейчас только в том, что в чеках вместо привычных названий магазина теперь печатают "Магазин 466", "Магазин 121Б"…

"Это, собственно, то, о чем я постоянно говорю, требуя от обновленного Бюро экономической безопасности не только лозунгов и фото, а конкретных результатов", — отмечает глава финансового комитета ВРУ.

Напомним, довольно масштабные отдельные бизнесы и розничные сети годами использовали "серые" схемы дробления для уменьшения налоговых платежей. Были даже случаи, когда каждая касса магазина работала на отдельном ФОПе, или одна и касса в течение рабочего дня несколько раз меняла "владельца". Такая лазейка обогащает отдельных владельцев не очень ответственных бизнесов, но жестко играет против других участников рынка, наносит немалый ущерб экономике страны и украинскому населению.