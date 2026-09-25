Встреча Путина и Зеленского в 2026 году все еще возможна: как оценивают шансы

На ставке можно заработать

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Пользователи на платформе Polymarket оценили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца 2026 года. На то, что такая встреча не состоится поставить 94% пользователей, соответственно возможность — 6%. Заметим, что эта цифра не статична, а зависит от ставок.

Срок истекает 31 декабря 2026 или если встреча состоится раньше. В зависимости от ставки можно получить денежные средства.

На Polymarket 94 процента ставок приходится на отсутствие встречи Зеленского и Путина до конца 2026 года

Потенциальная выплата зависит от выбранного ответа и коэффициентов. Если сейчас поставить 1000 долларов на то, что встречи не будет, при правильном прогнозе это дает выплату в 1034,36 доллара. Если поставить 1000 долларов на то, что Зеленский и Путин встретятся до конца 2026 года, и эта встреча состоится, потенциальная выплата может составить более 10 150 долларов.

Ставка 1000 долларов в отсутствие встречи

Ставка 1000 долларов на то, что встреча состоится

Что такое Polymarket и как это работает

Нужно понимать, что Polymarket – не аналитический сайт. Это результаты ставок, когда люди своими деньгами поддерживают ту или иную позицию. Они ориентируются на свои убеждения, а не только на текущие новости или политическую ситуацию. Котировки зависят от того, как участники оценивают вероятность того или иного события.

Важно, что это не гарантирует, что то или иное событие может произойти, а воспроизводит мнение тех, кто за криптовалюту купил акции и отдал свой голос. Заметим, многие темы касаются именно Украины. Еще в июне вероятность того, что Зеленский и Путин встретятся, оценивали в другом голосовании в 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть вероятность, что оба президента посетят саммит G20 в Майами в декабре, Зеленский уже говорил о готовности к такой встрече. Однако, по мнению ИИ, встреча на уровне глав государств может состояться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.