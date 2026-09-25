О контрнаступлении, генпрокуроре, бюджете и не только. Зеленский откровенно пообщался с медиа (главное)

Глава государства объяснил, какие задачи и достижения сейчас есть у Украины

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США предложили провести трехстороннюю встречу Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах. Правительство проработает механизм покрытия $27 млрд дефицита бюджета, есть "положительная реакция" от ЕС и МВФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в мессенджере WhatsApp. Он затронул и ряд других важных вопросов.

О трехсторонней встрече Украина-США-Россия

"Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила ее подготовить и в трехстороннем формате встретиться на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. Что касается где, Соединенные Штаты предложили Эмираты (Объединенные Арабские Эмираты, — ред.)", — сказал Зеленский.

О назначении нового генпрокурора

Зеленский коротко ответил на вопрос журналистов, планирует ли он подавать кандидатуру Антона Ковальского для назначения новым генеральным прокурором Украины.

"Антон Ковальский является исполняющим обязанности генерального прокурора Украины. Относительно кандидатов на должность генерального прокурора Украины я еще ни одной встречи не проводил", — ответил он.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

О разблокировке Черного моря

Представители Египта, Индии, Турции и стран Ближнего Востока и Украина провели переговоры о возможной разблокировке Черного моря. По словам Зеленского, разговоры с руководителями этих государств он проводил лично, а МИД контактировал с коллегами из соответствующих стран.

"Это запрос этих стран к нам и, если честно, это запрос и наш тоже, чтобы разблокировать Черное море", — сказал Зеленский.

Украина предложила установить зеркальное прекращение огня в Черном море. Целью является обеспечение беспрепятственной перевозки товаров, в частности продукции агропромышленного комплекса, в другие страны.

По словам Зеленского, Киев получил положительную реакцию от стран, выступивших с такими предложениями. От некоторых Украина получила письма о возможном формате договоренностей. Теперь Киев ждет от посредников информацию о позиции России, добавил президент.

О Трампе, Путине и новых санкциях США

По словам Зеленского, после поддержки Сенатом закон об "адских" санкциях, теперь все в руках президента США Дональда Трампа.

"Это действительно сильные санкции. Санкции и тарифная политика сегодня в руках президента США. Он может использовать этот инструмент для давления на Российскую Федерацию", — сказал глава государства.

Он напомнил, что недавно Трамп заявил, что "Украина и Россия хотят завершения этой войны". Однако Зеленский во время разговора пытался донести президенту США, что глава РФ Владимир Путин "точно не спешит с окончанием войны", поэтому санкционная политика должна усиливаться, чтобы приближать дипломатическое завершение войны.

Об агрессии России в отношении Европы

Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии. Он рассказал, о чем шла речь на встрече.

"У нас и у американцев, и европейцев, в принципе, одинаковое понимание и анализ информации. Мы считаем, что гибридные атаки РФ по Европе будут. И, кстати, это не связано с тем, есть продукция Украины на тех или иных хабах или нет. Просто это поведение России, это их выбор продолжения эскалации", — сказал Зеленский.

Он добавил, что также все три стороны понимают, что в России будет проведена мобилизация.

О лицензиях для Patriot

"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: "Да, я принял окончательное решение, лицензию для производства ракет Patriot Украина получит ", — отметил президент.

О переговорах с партнерами о помощи для покрытия дефицита госбюджета

По словам Зеленского, у него было несколько встреч по этому вопросу, в частности с директором-распорядительницей Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Первое: есть нормальная, позитивная и конструктивная реакция ЕС и Международного валютного фонда. Все понимают, что этот дефицит покрыть очень важно. Все понимают, что Украина не может оставаться один на один, что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства, потому что большая часть этого дефицита — это как раз средства на это, на оружие … ЕС нас поддержит, МВФ будет продолжать программы. Здесь я получил позитив от наших партнеров", — объяснил президент.

О контрнаступлении в районе Лимана

"Буду очень-очень осторожно говорить, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов, там есть позитив — позитив в направлении Лимана и не только", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" пообщался с министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталием Безгиным, который заявил, что выплаты ВПЛ государство будет пытаться выплачивать "до последнего", несмотря на проблемы с бюджетом. Он затронул и другие важные вопросы.