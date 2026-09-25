Причина — не территория: зачем Россия угрожает Литве и где на карте готовят удар

Литва находится на восточном фланге НАТО

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Государственное СМИ в РФ опубликовало материал, в котором рассматривают ход конфликта с Литвой. По мнению автора колонки, такая очередная "СВО" (как в России называют войну против Украины) должна вестись "ракетными ударами". Что именно может эта страна, входящая в НАТО, противопоставить России, разбирался "Телеграф".

Отдельно стоит остановиться на личности автора колонки — это Александр Носович, который является членом Совета по внешней и оборонной политике России и главным редактором рупора пропаганды RuBaltic. Как говорится в материале, возмущение возникло из-за намерения Литвы убрать из Конституции запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных. Через некоторое время после публикации материал был удален с сайта, и было указано, что мнение внештатного автора якобы не соответствует мнению редакции, редакционной и государственной политике.

Скриншот материала

Литва напрямую граничит с Россией в Калининграде. Угрозу со стороны России видят также потому, что Литва имеет выход на Сувалкский коридор. Этот коридор — участок границы двух европейских стран, граничащий с Беларусью и Калининградской областью РФ.

Сувалкский коридор отмечен красным на карте

Страна является членом НАТО и имеет свою армию. В общей сложности в ней более 8 тысяч военных, резервисты, добровольцы. В ближайшие годы Литва планировала увеличить количество военнослужащих по контракту до 14 500 человек. С учетом того, что в материал Носович заявлял о "ракетных ударах", следует понимать, что ключевые литовские объекты защищены ПВО NASAMS — зенитно-ракетные комплексы средней дальности. Такие ЗРК эффективны против крылатых ракет, дронов, самолетов и вертолетов, однако ничего не могут сделать с баллистикой.

Угроза со стороны России

Уже не раз воздушное пространство Литвы нарушали беспилотники, которые залетали со стороны Беларуси. Власти страны подчеркивают: риск гибридных атак и провокаций со стороны России растет, ведь Москва стремится проверить реакцию НАТО. В Литве уже готовятся к разным сценариям — премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о постоянном ощущении угрозы, готовности защищаться, и подчеркнул — уже продумывают действия в случае агрессии во избежание хаоса, в частности эвакуацию уязвимых категорий населения.

Литва также разрабатывает интегрированную систему борьбы с беспилотниками – она должна быть готова к концу 2027 года, однако надеются закончить побыстрее. В стране проводят обучение, как действовать в случае военной угрозы, в частности, 29 сентября будут тестировать системы оповещения: сирены, сообщения на телефоны и приложения LT72.

Как НАТО защищает Литву

В стране постоянно находятся несколько тысяч военных из стран-членов НАТО, происходит воздушное и морское патрулирование. Также в стране разворачивают немецкую бригаду, которая должна приобрести полную боеготовность к концу 2027 года. Планируется, что в ней будет около 5000 военных. Большая часть немецких военнослужащих будет дислоцирована на полигоне Руднинкай (Шальчининский район), часть будет служить в Рукло (Ионовский район). Это дислоцирование направлено на укрепление обороны Сувалкского коридора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сувалкский коридор называют "ахиллесовой пятой" НАТО. Если Россия заблокирует этот отрезок, шесть стран Балтии будут отрезаны от НАТО. Эти страны еще несколько лет назад начали готовить и укреплять границы.