Не бросайте пуховик в барабан просто так: как освежить куртку к холодам и не испортить ее

Узнайте, как шаг за шагом освежить свой пуховик

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За время долгого хранения пуховики часто теряют свежесть и приобретают неприятный запах. Прежде чем кутаться в теплую куртку, ее стоит освежить. Для этого не обязательно нести пуховик в химчистку.

"Телеграф" рассказывает, как постирать куртку, чтобы она не превратилась в бесформенную вещь со сбившимися комками пуха внутри.

Натуральный пух и перо имеют структуру с микроскопическими воздушными карманами, которые и удерживают тепло. При контакте с водой и обычным стиральным порошком перья слипаются. Сухой порошок плохо вымывается из наполнителя, оставляет белые разводы и разрушает естественный защитный слой пуха.

Перед стиркой пуховика прежде всего изучите этикетку, где указаны температура и допустимые способы ухода. Затем отстегните все съемные элементы. Капюшон, опушку из натурального или искусственного меха, пояс и меховой воротник нужно снять. Мех и декоративные детали нельзя стирать в машинке.

Замените сухой порошок на жидкий гель для деликатных тканей или специальное средство для пуховиков. Вместе с пуховиком стоит положить в барабан несколько специальных шариков для стирки, которые не дадут наполнителю сбиться в комки.

Выберите режим "Шерсть", "Пух" или "Деликатная стирка" при температуре не выше 30–40 градусов. Ограничьте отжим до 600 оборотов в минуту.

Фото сгенерировано ИИ

Для сушки используйте один из двух проверенных способов. В сушильной машине сушите на деликатном режиме (до 60 градусов) с добавлением нескольких теннисных мячиков, которые разбивают комочки. При традиционной сушке разложите куртку строго горизонтально на сушилке в хорошо проветриваемом месте. Переворачивайте и аккуратно встряхивайте вещь каждые 3–4 часа.

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