Стиралка заменит сушильную машину? Про эту функцию знают не все
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Простой способ ускорить сушку белья
Осенью и зимой высушить мокрое белье становится проблемой. Решить ее может использование специальной сушилки для белья. Но есть и способ ускорить сушку без дополнительной техники.
О нем рассказали на YouTube. Для ускорения сушки белья понадобится стиральная машина и обычное сухое полотенце."Телеграф" рассказывает, как это работает и как не навредить своему жилью.
В холодное время года влага из ткани испаряется крайне медленно из-за низкой температуры и слабой циркуляции воздуха. После обычного отжима волокна остаются глубоко пропитанными влагой. Если сушить вещи на батареях, это приводит к резкому скачку влажности в помещении, а сушка в ванной комнате и вовсе бесполезна из-за постоянного пара.
Как быстро высушить белье в стиральной машине
Когда стирка закончилась, не спешите вынимать белье. Положите сухое полотенце поверх влажных вещей прямо в барабан и включите программу отжима. При этом постарайтесь не перегрузить барабан. Полотенце впитает воду, которая осталась в ткани, а остатки влаги уйдут в слив.
После этого белье должно стать почти сухим, и на досушивание уйдет совсем немного времени. Если этого не произошло, можно повторить процесс с новым сухим полотенцем.
Даже с этим приемом важно не создавать лишней сырости.
- В холодное время года стирайте столько белья, сколько поместится на сушилку, и не перегружайте ее.
- Не ставьте сушилку вплотную к батарее и не сушите вещи прямо на ней.
- Не оставляйте белье в ванной, где и так влажно.
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