Как не мерзнуть и не падать зимой: три простых лайфхака для одежды и обуви

Мороз и гололед не застанут врасплох

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Подготовка к зиме обычно ассоциируется с теплой одеждой, одеялами и запасами необходимых вещей. Впрочем, есть предметы, о которых упоминают только тогда, когда на улице уже мороз или появляется первый гололед.

Украинка показала у TikTok свой вариант подготовки к холодному сезону. Некоторые из вещей выглядят необычно для повседневного использования, но именно в зимних условиях могут оказаться практичными.

Чтобы не превратить гололед в каток

Зимой даже знакомый маршрут может стать испытанием. Особенно после оттепели, когда температура опускается ниже нуля, а влага на дорогах и тротуарах превращается в лед.

Одним из способов снизить риск поскользнуться являются ледоступы — специальные накладки на обувь с шипами. Они крепятся к подошве и помогают увеличить сцепление с поверхностью.

Ледоходы

Накладки на обувь

Есть разные конструкции: одни закрывают только переднюю часть обуви, другие охватывают практически всю подошву. В то же время постоянно использовать их не стоит — на обычном асфальте или полу шипы не нужны и могут мешать при ходьбе.

Грелки, которые можно положить просто в карман

Даже хорошие перчатки не всегда спасают от холода. Особенно это заметно, когда человек долго стоит на остановке, ждет транспорт или проводит много времени на улице.

Для таких ситуаций существуют компактные грелки для рук. Их можно положить в карман или перчатку, а некоторые модели способны сохранять тепло в течение нескольких часов.

Грелка для рук

Грелку удобно носить в кармане.

Принцип работы зависит от типа изделия. Одни грелки активируются после контакта с воздухом, другие нужно предварительно встряхнуть или согнуть. Существуют также варианты для ног, которые кладут в обувь.

Неопреновые носки — не только для походов

С холодом и влагой приходится бороться не только рукам. Если ноги промокли или долго находятся в холодной обуви, согреть их значительно сложнее.

Здесь могут пригодиться неопреновые носки. Изначально их использовали для военных нужд и во время походов, но в сильный холод они хорошо показывают себя и в повседневной жизни.

Неопреновые носки

Неопрен помогает удерживать тепло

Их особенность в том, что неопрен помогает удерживать тепло. Благодаря этому ноги дольше остаются теплыми даже в холодную погоду.

Есть и другое преимущество — материал защищает от влаги. Поэтому, как отмечает автор видео, в таких носках ноги не только меньше мерзнут, но и остаются сухими.

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