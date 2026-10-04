Не кидайте пуховик у барабан просто так: як освіжити куртку до холодів і не зіпсувати її

Дізнайтеся, як крок за кроком освіжити свій пуховик

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За час тривалого зберігання пуховики часто втрачають свіжість і набувають неприємного запаху. Перш ніж кутатися в теплу куртку, її варто освіжити. Для цього не обов'язково нести пуховик у хімчистку.

"Телеграф" розповідає, як випрати куртку, щоб вона не перетворилася на безформну річ зі збитими грудками пуху всередині.

Натуральний пух і перо мають структуру з мікроскопічними повітряними кишенями, які й утримують тепло. Під час контакту з водою та звичайним пральним порошком пір'я злипається. Сухий порошок погано вимивається з наповнювача, залишає білі розводи та руйнує природний захисний шар пуху.

Перед пранням пуховика насамперед вивчіть етикетку, де вказано температуру та допустимі способи догляду. Потім відстебніть усі знімні елементи. Капюшон, опушку з натурального чи штучного хутра, пояс і хутряний комір потрібно зняти. Хутро та декоративні деталі не можна прати в машинці.

Замініть сухий порошок на рідкий гель для делікатних тканин або спеціальний засіб для пуховиків. Разом із пуховиком варто покласти в барабан кілька спеціальних кульок для прання, які не дадуть наповнювачу збитися в грудки.

Оберіть режим "Вовна", "Пух" або "Делікатне прання" за температури не вище 30–40 градусів. Обмежте віджимання до 600 обертів на хвилину.

Фото згенероване ШІ

Для сушіння використовуйте один із двох перевірених способів. У сушильній машині сушіть на делікатному режимі (до 60 градусів) із додаванням кількох тенісних м'ячиків, які розбивають грудочки. За традиційного сушіння розкладіть куртку суворо горизонтально на сушарці в добре провітрюваному місці. Перевертайте й акуратно струшуйте річ кожні 3–4 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити білизну у звичайній пральній машині.