Не кидайте пуховик у барабан просто так: як освіжити куртку до холодів і не зіпсувати її
- Автор
-
- Дата публікації
-
Дізнайтеся, як крок за кроком освіжити свій пуховик
За час тривалого зберігання пуховики часто втрачають свіжість і набувають неприємного запаху. Перш ніж кутатися в теплу куртку, її варто освіжити. Для цього не обов'язково нести пуховик у хімчистку.
"Телеграф" розповідає, як випрати куртку, щоб вона не перетворилася на безформну річ зі збитими грудками пуху всередині.
Натуральний пух і перо мають структуру з мікроскопічними повітряними кишенями, які й утримують тепло. Під час контакту з водою та звичайним пральним порошком пір'я злипається. Сухий порошок погано вимивається з наповнювача, залишає білі розводи та руйнує природний захисний шар пуху.
Перед пранням пуховика насамперед вивчіть етикетку, де вказано температуру та допустимі способи догляду. Потім відстебніть усі знімні елементи. Капюшон, опушку з натурального чи штучного хутра, пояс і хутряний комір потрібно зняти. Хутро та декоративні деталі не можна прати в машинці.
Замініть сухий порошок на рідкий гель для делікатних тканин або спеціальний засіб для пуховиків. Разом із пуховиком варто покласти в барабан кілька спеціальних кульок для прання, які не дадуть наповнювачу збитися в грудки.
Оберіть режим "Вовна", "Пух" або "Делікатне прання" за температури не вище 30–40 градусів. Обмежте віджимання до 600 обертів на хвилину.
Для сушіння використовуйте один із двох перевірених способів. У сушильній машині сушіть на делікатному режимі (до 60 градусів) із додаванням кількох тенісних м'ячиків, які розбивають грудочки. За традиційного сушіння розкладіть куртку суворо горизонтально на сушарці в добре провітрюваному місці. Перевертайте й акуратно струшуйте річ кожні 3–4 години.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити білизну у звичайній пральній машині.