Добавьте это в стиральную машину – и старые полотенца снова станут мягкими

Простое кухонное средство помогает освежить белье

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Со временем полотенца теряют мягкость, могут становиться жесткими и впитывать неприятные запахи. При этом простое средство, которое есть почти на каждой кухне, можно добавить во время стирки, чтобы освежить ткань.

Речь идет об обычном столовом уксусе. Его используют не только на кухне — во время стирки он может помочь избавиться от запахов, остатков средств для стирки и сделать ткань более мягкой, как написали в "kertvar".

Как использовать уксус

Для одной стирки советуют добавить примерно полстакана уксуса. Его можно налить в отсек кондиционера, после чего запустить обычный цикл стирки.

Уксус помогает смягчить волокна ткани, поэтому полотенца после стирки могут оказаться приятнее на ощупь. Его также используют в качестве альтернативы обычному кондиционеру для белья.

Помогает избавиться от запаха

Если после стирки одежда или полотенца все равно имеют затхлый запах, причина может быть в остатках средств и загрязнениях внутри ткани. Уксус помогает удалить их, благодаря чему неприятный запах становится менее заметным.

Этот способ также используют для вещей с пятнами. Ткань можно предварительно замочить в воде с уксусом, а затем постирать в обычном режиме.

Уксус можно использовать и для стиральной машины

Регулярная стирка при низких температурах может способствовать накоплению остатков моющих средств и загрязнений внутри машинки. Поэтому со временем может появляться неприятный запах.

Поэтому уксус иногда используют и для очистки стиральной машины. Однако важно учитывать рекомендации производителя конкретной модели и не смешивать уксус с хлорсодержащими средствами.

Перед использованием такого способа следует также проверить, подходит ли он для вашей ткани и режима стирки.

Уксус можно добавить во время обычной стирки полотенец

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стирать пуховик и какие средства не стоит добавлять в стиральную машину, чтобы не испортить вещь.