Не спешите выбрасывать кухонные полотенца: этот хитрый трюк выведет даже застарелый жир

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На кухонных полотенцах неизбежно появляются стойкие загрязнения. Они глубоко впитываются в волокна ткани, особенно если полотенцем регулярно вытирают руки после готовки или протирают им стол. Со временем жир окисляется и желтеет, а пятно становится ещё более заметным.

Обычный стиральный порошок с такими загрязнениями справляется плохо. На чешском портале Bydlíme útulně советуют использовать обычный крахмал вместо вываривания и дорогих пятновыводителей.

Жир и растительные масла обладают водоотталкивающими свойствами. Они глубоко проникают в волокна ткани и буквально обволакивают их. Поверхностно-активные вещества в порошках просто скользят по этой масляной пленке и не могут ее расщепить. В итоге ткань кажется постиранной, но пятно остается на месте.

Чтобы исправить ситуацию и разрушить жировой барьер, нужно использовать абсорбенты. Одним из лучших домашних средств является обычный крахмал. Подойдет как картофельный, так и кукурузный.

Крахмал нужно прогреть на водяной бане. Налейте воду в кастрюлю, поставьте в неё металлическую миску и насыпьте в неё крахмал. Когда он прогреется, нанесите его на пятна. Подождите, пока смесь остынет, затем положите полотенца в стиральную машину и постирайте как обычно. Крахмал впитывает жир, и после стирки следов пятен не остаётся.

Крахмал. Фото сгенерировано ИИ

Если возиться с крахмалом нет времени, можно попробовать вывести жирное пятно с помощью обычного средства для мытья посуды. Оно как раз создано для расщепления пищевых жиров. Нанесите средство на пятно, немного вотрите его. После этого замочите полотенце в горячей воде на 20 минут, а затем постирайте.

При этом стирать кухонные полотенца нужно при температуре не ниже 60 градусов, а для того, чтобы избавиться от прогорклого запаха, добавлять при полоскании уксус.