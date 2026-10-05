Додайте це у пральну машину — і старі рушники знову стануть м’якими

Простий кухонний засіб допомагає освіжити білизну

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З часом рушники втрачають м’якість, можуть ставати жорсткими та вбирати неприємні запахи. Водночас простий засіб, який є майже на кожній кухні, можна додати під час прання, щоб освіжити тканину.

Йдеться про звичайний столовий оцет. Його використовують не лише на кухні — під час прання він може допомогти позбутися запахів, залишків засобів для прання та зробити тканину м’якшою, як написали в "kertvar".

Як використовувати оцет

Для одного прання радять додати приблизно пів склянки оцту. Його можна налити у відсік для кондиціонера, після чого запустити звичайний цикл прання.

Оцет допомагає пом’якшити волокна тканини, тому рушники після прання можуть стати приємнішими на дотик. Його також використовують як альтернативу звичайному кондиціонеру для білизни.

Допомагає позбутися запаху

Якщо після прання одяг або рушники все одно мають затхлий запах, причина може бути у залишках засобів та забрудненнях усередині тканини. Оцет допомагає їх видалити, завдяки чому неприємний запах стає менш помітним.

Цей спосіб також використовують для речей із плямами. Тканину можна попередньо замочити у воді з оцтом, а потім випрати у звичайному режимі.

Оцет можна використовувати й для пральної машини

Регулярне прання при низьких температурах може сприяти накопиченню залишків мийних засобів і забруднень усередині машинки. Через це з часом може з’являтися неприємний запах.

Тому оцет іноді використовують і для очищення пральної машини. Однак важливо враховувати рекомендації виробника конкретної моделі та не змішувати оцет із хлорвмісними засобами.

Перед використанням такого способу варто також перевірити, чи підходить він для вашої тканини та режиму прання.

Оцет можна додати під час звичайного прання рушників

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