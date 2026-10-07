Конец эпохи белого: какими будут трендовые ванные комнаты в 2027 году

В дизайне ванных комнат будут преобладать просторные душевые кабины, натуральные материалы и практичные решения, а также акцент на комфорте и благополучии

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В дизайне интерьеров происходят масштабные перемены. Ванная комната перестает восприниматься исключительно как функциональное подсобное помещение и окончательно превращается в личное пространство для отдыха, восстановления и заботы о себе.

Согласно свежим прогнозам на 2027–2028 годы, интерьеры ванных комнат ждет отход от привычного минимализма в пользу смелых цветов, тактильных фактур и умной организации пространства. Об этом сообщает Radio Mitre.

"Хроматическая уверенность": прощай, стерильный белый

Главным изменением нового сезона станет возвращение цвета, который активно вытесняет многолетнее господство нейтральных тонов, белого и бежевого цветов.

Согласно отчету The New Habitat, набирает популярность концепция "хроматической уверенности". Она предполагает использование глубоких, насыщенных палитр не только на стенах, но и на потолках, что делает комнату более камерной и уютной. При этом сохраняется баланс: исследования компании Roca показывают, что 70% людей стремятся к максимальной персонализации окружения, однако треть пользователей все еще выбирают лаконичные минималистичные линии.

Хроматическая уверенность/Фото: ИИ

Тактильность и экологичность поверхностей

Вместе с цветом на пик популярности выходит чувственное богатство фактур. Гладкие монохромные стены уступают место трендовым решениям:

Объемным покрытиям: в моде фактурная плитка, рифленая мебель, известковая отделка и микроцемент в органических оттенках.

в моде фактурная плитка, рифленая мебель, известковая отделка и микроцемент в органических оттенках. Стеклянным блокам: они триумфально возвращаются в виде стационарных перегородок.

они триумфально возвращаются в виде стационарных перегородок. Напольным покрытиям: дизайнеры предлагают комбинировать мелкоформатную мозаику, шахматный узор и крупноформатную плитку.

Тактильность и экологичность поверхностей/Фото: ИИ

Максимум простора: душевые вместо ванн

Изменяется и планировка помещений с учетом реалий компактного жилья. По данным опроса Roca, 47% владельцев недвижимости готовы к ремонту ради увеличения полезной площади, а более трети из них планируют заменить традиционную ванну на современный душевой поддон.

Чтобы визуально разгрузить пространство, проекты всё чаще включают:

Подвесную мебель, которая облегчает уборку и визуально расширяет комнату.

Встроенные ниши прямо в душевых зонах для хранения косметики.

Высокие шкафы-колонны для максимально эффективной организации порядка.

Максимум простора: душевые вместо ванн/Фото: ИИ

Напомним, классические душевые кабины вытесняет тренд, который недавно был нишевым решением, но сейчас становится одним из самых горячих трендов в дизайне ванных комнат. Все чаще люди выбирают для себя так называемый итальянский душ – душевую кабину без поддона.