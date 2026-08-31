Ванная будет выглядеть больше: трендовое решение для ремонта, которое облегчит уборку

У душевых кабин без поддона есть несколько преимуществ

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При ремонте ванных комнат классические душевые кабины с высоким поддоном и раздвижными дверцами все чаще уступают место современным открытым системам без поддона.

О причинах растущей популярности этого тренда и его практических особенностях рассказали эксперты издания iReceptář.

Секрет популярности душевых без поддона кроется в простоте и визуальной легкости. В традиционных кабинах грязь, известковый и мыльный налет постоянно скапливаются в направляющих, уплотнителях и стыках вокруг поддона.

В то же время открытая зона со стеклянной перегородкой лишена таких проблемных мест, что сильно упрощает уборку. Кроме того, отсутствие громоздких бортиков визуально расширяет пространство даже маленькой ванной, а ровный пол обеспечивает комфортный и безопасный вход.

Изображение сгенерировано ИИ

В то же время устройство такой душевой зоны требует строгого соблюдения технологий. Оптимальный размер душевого пространства составляет от 120×90 сантиметров, иначе вода будет разбрызгиваться по всей комнате. Особое внимание следует уделить уклону пола и профессиональной гидроизоляции, чтобы избежать затопления.

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