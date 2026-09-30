Душевые кабины уходят в прошлое. Их заменяет гениальный итальянский тренд

Это очень удобный и долговечный вариант

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Классические душевые кабины вытесняет тренд, который недавно был нишевым решением, но сейчас становится одним из самых горячих трендов в дизайне ванных комнат. Все чаще люди выбирают для себя так называемый итальянский душ – душевую кабину без поддона.

Как рассказывает польский сайт Оfeminin, чаще всего итальянский душ устанавливают вровень с полом, причем зона для купания отделена только одной стеклянной стеной или ее оставляют полностью открытой.

Современный итальянский душ без поддона зрительно расширяет пространство даже небольшой ванной комнаты.

Преимущество такой конструкции в том, что такое решение делает ванную визуально больше и просторнее. Помещение выглядит как единое цельное пространство.

К тому же, как известно, традиционные душевые кабины нуждаются в регулярной очистке многочисленных стеклянных поверхностей, реек и профилей, где легко скапливается известковые отложения и мыльный налет. В итальянском душе меньше стекла, нет порогов или рам. Пол с линейным или центральным сливом обычно достаточно просто протереть.

Итальянский душ вровень с полом визуально расширяет пространство даже в компактной ванной.

Кроме того, отсутствие порога – вопрос не только эстетики, но и удобства. Итальянские душевые кабины более удобны в использовании для людей с ограниченной мобильностью или семей с маленькими детьми.

Этот вариант душевой позволяет оптимально использовать пространство в узких ванных комнатах. Верно установленный итальянский душ может служить десятилетиями.

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