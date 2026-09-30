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Душевые кабины уходят в прошлое. Их заменяет гениальный итальянский тренд

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Итальянский душ набирает популярность Новость обновлена 30 сентября 2026, 14:09
Итальянский душ набирает популярность. Фото Коллаж "Телеграф"

Это очень удобный и долговечный вариант

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Классические душевые кабины вытесняет тренд, который недавно был нишевым решением, но сейчас становится одним из самых горячих трендов в дизайне ванных комнат. Все чаще люди выбирают для себя так называемый итальянский душ – душевую кабину без поддона.

Как рассказывает польский сайт Оfeminin, чаще всего итальянский душ устанавливают вровень с полом, причем зона для купания отделена только одной стеклянной стеной или ее оставляют полностью открытой.

Современный итальянский душ без поддона зрительно расширяет пространство даже небольшой ванной комнаты.
Современный итальянский душ без поддона зрительно расширяет пространство даже небольшой ванной комнаты.

Преимущество такой конструкции в том, что такое решение делает ванную визуально больше и просторнее. Помещение выглядит как единое цельное пространство.

К тому же, как известно, традиционные душевые кабины нуждаются в регулярной очистке многочисленных стеклянных поверхностей, реек и профилей, где легко скапливается известковые отложения и мыльный налет. В итальянском душе меньше стекла, нет порогов или рам. Пол с линейным или центральным сливом обычно достаточно просто протереть.

Итальянский душ вровень с полом визуально расширяет пространство даже в компактной ванной.
Итальянский душ вровень с полом визуально расширяет пространство даже в компактной ванной.

Кроме того, отсутствие порога – вопрос не только эстетики, но и удобства. Итальянские душевые кабины более удобны в использовании для людей с ограниченной мобильностью или семей с маленькими детьми.

Этот вариант душевой позволяет оптимально использовать пространство в узких ванных комнатах. Верно установленный итальянский душ может служить десятилетиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бабушкином способе отмыть душевую до блеска. Не нужно тратиться на дорогостоящую химию.

Теги:
#Быт #Душ #Ванная комната