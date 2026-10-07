Кінець епохи білого: якими будуть трендові ванні кімнати у 2027 році

У дизайні ванних кімнат переважатимуть просторі душові кабіни, натуральні матеріали та практичні рішення, а також акцент на комфорті та добробуті

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У дизайні інтер’єрів відбуваються масштабні зміни. Ванна кімната перестає сприйматися виключно як функціональне підсобне приміщення та остаточно перетворюється на особистий простір для відпочинку, відновлення та турботи про себе.

Згідно зі свіжими прогнозами на 2027-2028 роки, інтер’єри ванних кімнат чекає відхід від звичного мінімалізму на користь сміливих кольорів, тактильних фактур та розумної організації простору. Про це повідомляє Radio Mitre.

"Хроматична впевненість": прощай, стерильний білий

Головною зміною нового сезону стане повернення кольору, який активно витісняє багаторічне панування нейтральних тонів, білого та бежевого кольорів.

Згідно зі звітом The New Habitat, набирає популярності концепція "хроматичної впевненості". Вона передбачає використання глибоких, насичених палітр не тільки на стінах, а й на стелях, що робить кімнату більш камерною та затишною. При цьому зберігається баланс: дослідження компанії Roca показують, що 70% людей прагнуть максимальної персоналізації оточення, проте третина користувачів все ще обирають лаконічні мінімалістичні лінії.

Хроматична впевненість/Фото: ШІ

Тактильність та екологічність поверхонь

Разом із кольором на пік популярності виходить чуттєве багатство фактур. Гладкі монохромні стіни поступаються місцем трендовим рішенням:

Об’ємним покриттям: в моді фактурна плитка, рифлені меблі, вапняне оздоблення та мікроцемент в органічних відтінках.

в моді фактурна плитка, рифлені меблі, вапняне оздоблення та мікроцемент в органічних відтінках. Скляним блокам: вони тріумфально повертаються у вигляді стаціонарних перегородок.

вони тріумфально повертаються у вигляді стаціонарних перегородок. Підлоговим покриттям: дизайнери пропонують комбінувати дрібноформатну мозаїку, шаховий візерунок та крупноформатну плитку.

Тактильність та екологічність поверхонь/Фото: ШІ

Максимум простору: душові замість ванн

Змінюється і планування приміщень з урахуванням реалій компактного житла. За даними опитування Roca, 47% власників нерухомості готові до ремонту заради збільшення корисної площі, а понад третина з них планують замінити традиційну ванну на сучасний душовий піддон.

Щоб візуально розвантажити простір, проєкти все частіше включають:

Підвісні меблі, які полегшують прибирання та візуально розширюють кімнату.

Вбудовані ніші прямо у душових зонах для зберігання косметики.

Високі шафи-колони для максимально ефективної організації порядку.

Максимум простору: душові замість ванн/Фото: ШІ

Нагадаємо, класичні душові кабіни витісняє тренд, який нещодавно був нішевим рішенням, але зараз стає одним із найгарячіших трендів у дизайні ванних кімнат. Все частіше люди вибирають для себе так званий італійський душ – душову кабіну без піддона.