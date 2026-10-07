Не выбрасывайте кофейную капсулу: этот хитрый способ поможет использовать ее повторно

Достаточно выполнить несколько простых действий

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Многие не знают, но существует несложный способ повторно использовать кофейную капсулу, чтобы не выбрасывать ее сразу в мусор. Совет пригодится тем, кто стремится сэкономить на покупке новых расходников.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram. Схема предельно простая:

после заваривания использованную капсулу аккуратно вскрывают и вычищают отработанную гущу.

затем внутрь засыпают порцию свежего молотого кофе

плотно закрывают емкость небольшим кусочком фольги.

после этого капсулу вставляют в кофемашину и варят напиток как обычно.

Автор лайфхака уверяет, что это дает капсуле вторую жизнь и избавляет от необходимости покупать новую под каждую чашку. Правда, итоговый результат во многом зависит от модели кофемашины, конструкции самой капсулы и количества кофе.

Как повторно использовать капсулу для кофемашины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Следует помнить: далеко не каждая капсула рассчитана на повторное использование. Самодельная крышка из фольги может пробиваться кофемашиной не так, как заводская. При ошибках подготовки есть риск получить водянистый напиток или загрязнить механизм, поэтому перед подобными экспериментами лучше свериться с инструкцией к аппарату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как слепить гору пельменей за считанные минуты.