Поставьте миску с солью возле окна: для чего это делают перед холодами

Этот безопасный и доступный лайфхак помогает сохранить комфортный микроклимат в доме

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С наступлением холодов на окнах с внутренней стороны часто появляется влага. Чтобы стекла не "плакали", опытные хозяйки используют соль.

"Телеграф" рассказывает, как легко избавиться от конденсата на окнах. Влага на стекле образуется из-за разницы температур: теплый и влажный воздух из помещения соприкасается с холодной поверхностью стекла и превращается в капли воды.

Миска с обычной каменной солью на подоконнике – это простой, но очень эффективный народный способ борьбы с запотеванием окон. Соль – натуральный и действенный поглотитель влаги. Она активно вбирает сырость прямо из воздуха.

Миска с каменной солью для поглощения излишней влаги

Широкая емкость с солью на подоконнике работает как простой и эффективный осушитель. Соль поглощает излишки влаги еще до того, как они успеют осесть на стекле.

Метод предельно прост: в широкую емкость нужно насыпать 200–300 граммов каменной или морской соли крупного помола и поставить ее на подоконник. Если окно широкое, лучше разместить две миски с солью по краям. Когда соль станет слишком влажной или превратится в твердый комок, ее нужно заменить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем натереть стекло, чтобы избавиться от конденсата. Защитить окна от лишней влаги помогут простые лайфхаки.