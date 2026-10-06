Выпечка больше не будет сырой: ложка сахара покажет, прогрелась ли духовка до нужной температуры

Проверенный кулинарный лайфхак

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Любителям домашней выпечки иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда пирог снаружи уже подгорает, а внутри остается совершенно сырым. Чаще всего это происходит из-за того, что духовка просто не нагрелась до нужной температуры, несмотря на показания датчиков.

На помощь в такой ситуации придет старый, но эффективный кулинарный трюк с использованием обычного сахара. О физике этого процесса и том, как правильно тестировать температуру, рассказали эксперты портала Science Buddies.

Секрет этого лайфхака заключается в химических свойствах сахара, а именно в процессе его карамелизации. Белый сахар-песок начинает плавиться и превращаться в жидкую золотистую карамель при температуре строго от 160 до 170 градусов Цельсия. Если нагрев ниже этой отметки, кристаллы останутся белыми и твердыми. Это физическое свойство делает сахар идеальным природным термометром, который никогда не врет, в отличие от старых термостатов.

Чтобы проверить свою духовку, просто насыпьте одну столовую ложку обычного сахара на небольшой кусочек фольги или пергамента и положите на противень. Включите технику и подождите 10-15 минут.

Фото сгенерировано ИИ

Если спустя это время сахар расплавился и потемнел, значит, внутри гарантированно есть 160-170 градусов, и можно ставить внутрь духовки тесто. Если же кристаллики остались неизменными, духовка разогрелась недостаточно. При температуре выше 200 °C сахар быстро потемнеет и начнет дымить.

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