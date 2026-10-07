Рус

Не викидайте кавову капсулу: цей хитрий спосіб допоможе використати її повторно

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Ідея, яку легко повторити вдома
Ідея, яку легко повторити вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Достатньо виконати кілька простих дій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Багато хто не знає, але існує нескладний спосіб повторно використовувати кавову капсулу, щоб не викидати її одразу у сміття. Порада стане в нагоді тим, хто прагне заощадити на купівлі нових розхідників.

Відповідне відео було опубліковано у Instagram. Схема гранично проста:

  • після заварювання використану капсулу акуратно розкривають і очищають відпрацьовану гущу
  • потім усередину засипають порцію свіжої меленої кави
  • щільно закривають ємність невеликим шматочком фольги
  • після цього капсулу вставляють у кавоварку і варять напій як завжди.

Автор лайфхака запевняє, що це дає капсулі друге життя і позбавляє необхідності купувати нову під кожну чашку. Щоправда, підсумковий результат багато в чому залежить від моделі кавомашини, конструкції самої капсули та кількості кави.

Капсулу для кавоварки можна використовувати повторно
Як повторно використовувати капсулу для кавоварки. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Слід пам’ятати: далеко не кожна капсула розрахована на повторне використання. Саморобна кришка з фольги може пробиватися кавоваркою не так, як заводська. При помилках підготовки є ризик отримати рідкий напій або забруднити механізм, тому перед подібними експериментами краще звіритися з інструкцією до апарату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зліпити гору пельменів за лічені хвилини.

Теги:
#Кава #Економія #Капсула #Лайфхак #Кофемашина