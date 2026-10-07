Не викидайте кавову капсулу: цей хитрий спосіб допоможе використати її повторно
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Достатньо виконати кілька простих дій
Багато хто не знає, але існує нескладний спосіб повторно використовувати кавову капсулу, щоб не викидати її одразу у сміття. Порада стане в нагоді тим, хто прагне заощадити на купівлі нових розхідників.
Відповідне відео було опубліковано у Instagram. Схема гранично проста:
- після заварювання використану капсулу акуратно розкривають і очищають відпрацьовану гущу
- потім усередину засипають порцію свіжої меленої кави
- щільно закривають ємність невеликим шматочком фольги
- після цього капсулу вставляють у кавоварку і варять напій як завжди.
Автор лайфхака запевняє, що це дає капсулі друге життя і позбавляє необхідності купувати нову під кожну чашку. Щоправда, підсумковий результат багато в чому залежить від моделі кавомашини, конструкції самої капсули та кількості кави.
Слід пам’ятати: далеко не кожна капсула розрахована на повторне використання. Саморобна кришка з фольги може пробиватися кавоваркою не так, як заводська. При помилках підготовки є ризик отримати рідкий напій або забруднити механізм, тому перед подібними експериментами краще звіритися з інструкцією до апарату.
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