Не викидайте кавову капсулу: цей хитрий спосіб допоможе використати її повторно

Достатньо виконати кілька простих дій

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Багато хто не знає, але існує нескладний спосіб повторно використовувати кавову капсулу, щоб не викидати її одразу у сміття. Порада стане в нагоді тим, хто прагне заощадити на купівлі нових розхідників.

Відповідне відео було опубліковано у Instagram. Схема гранично проста:

після заварювання використану капсулу акуратно розкривають і очищають відпрацьовану гущу

потім усередину засипають порцію свіжої меленої кави

щільно закривають ємність невеликим шматочком фольги

після цього капсулу вставляють у кавоварку і варять напій як завжди.

Автор лайфхака запевняє, що це дає капсулі друге життя і позбавляє необхідності купувати нову під кожну чашку. Щоправда, підсумковий результат багато в чому залежить від моделі кавомашини, конструкції самої капсули та кількості кави.

Як повторно використовувати капсулу для кавоварки. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Слід пам’ятати: далеко не кожна капсула розрахована на повторне використання. Саморобна кришка з фольги може пробиватися кавоваркою не так, як заводська. При помилках підготовки є ризик отримати рідкий напій або забруднити механізм, тому перед подібними експериментами краще звіритися з інструкцією до апарату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зліпити гору пельменів за лічені хвилини.