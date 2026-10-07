Куда доставляют людей после проверки документов: интересная информация от ТЦК

В ТЦК объяснили, как поступают после выявления нарушений

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Если во время проверки военно-учетных документов выявляется нарушение правил военного учета, человека могут сопровождать в территориальный центр комплектования.

Об этом в комментарии "Суспільному Вінниця" рассказал офицер Винницкого областного ТЦК и СП, подполковник Максим Лещук.

По его словам, в ТЦК в таком случае могут составить административный протокол и уточнить военно-учетные данные. После этого человека могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Лещук отметил, что отдельных законодательно определенных сроков для прохождения ВВК нет. Он пояснил, что доукомплектование войска происходит в плановом режиме в соответствии с потребностями Сил обороны.

Также представитель ТЦК рассказал, где могут временно находиться люди, которых направили на ВВК. По его словам, это может быть непосредственно территориальный центр комплектования или специальный пункт предварительного сбора военнообязанных.

Такие пункты являются частью системы оповещения и работают в условиях особого периода. Там предусмотрены базовые условия для пребывания людей, включая питание, одежду и соблюдение санитарных норм. Пункты используются для формирования сводных команд.

В случае конфликтов при проверке документов в составе групп оповещения присутствуют сотрудники полиции. Они, в частности, могут производить административное задержание в случаях, предусмотренных законом.

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