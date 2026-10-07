Мобилизация женщин и юношей не поможет Украине: директор КМИС объяснил почему

Вопрос справедливости все сильнее влияет на отношение общества к решениям о войне

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Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не усилит армию. Как и вопрос мобилизации женщин, украинцы это не поддержат.

Как рассказал "Телеграфу" исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий, потенциал мужчин в возрасте 25–59 лет в Украине еще не исчерпан. "У нас мужчин в возрасте 18–24 лет не так много. Объективно. Среди них часть учится в университетах, и очевидно, что за ними все равно сохранялась бы отсрочка. Поэтому для усиления армии это не поможет, когда есть миллионы людей старшего возраста", – подчеркнул эксперт.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Пространства для капитуляции нет, – директор КМИС о выборах, мобилизации женщин и впечатляющей цифре

Мобилизация женщин

Что касается мобилизации женщин, то эта идея также не найдет поддержки в обществе. Грушецкий подчеркивает: чтобы это сработало, нужно было готовиться раньше, сравнивая опыт с израильским. Сейчас же, говорит он: "все преломляется о вопрос справедливости", ведь возникнет вопрос – почему этот человек должен воевать, а другой нет.

Почему риторика политиков ранит общество

По словам эксперта, политики понимают, что Украина все ближе к выборам. И вариантов два: либо популистская позиция, ради рейтинга, либо государственническая. Поэтому многие выберут популистскую. Инициатива привезти бойцов из-за рубежа не закроет потребности первой линии соприкосновения, а война роботами или дронами – опасное популистское мнение.

"Я понимаю, что многим молодым людям это понравилось, ведь это выглядит так, будто можно меньше людей мобилизовать, а нужно больше дронов. И эта позиция порождает свою опасность, ведь тогда встает вопрос – зачем снижать мобилизационный возраст или вводить призыв женщин", – объясняет Грушецкий.

Более того, по мнению эксперта, общество готово сопротивляться дальше, несмотря на усталость. Будоражат людей не только популистские идеи, но и инициативы власти о демобилизации, контрактах и т. д. По мнению Грушецкого, эти вопросы лучше вообще не поднимать: "Многие люди уже поняли, что этого не произойдет, но любые подобные инициативы, они порождают надежду, с которой ты потом падаешь вниз. И после этого становится только хуже".

Как сообщал "Телеграф", по действующему закону мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте 25–60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или брони. В то же время аналитики подчеркивают: мобилизация молодежи 18–24 лет приведет к необратимой демографической катастрофе в стране. В этой возрастной группе насчитывается около миллиона мужчин, которые теоретически способны усилить ВСУ, однако их массовая гибель уничтожит основу для воспроизводства нации. Именно поэтому социальные последствия принудительного призыва юношей значительно превосходят любой возможный тактический выигрыш на фронте.