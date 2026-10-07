Куди доправляють людей після перевірки документів: цікава інформація від ТЦК

У ТЦК пояснили, як діють після виявлення порушень

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Якщо під час перевірки військово-облікових документів виявляють порушення правил військового обліку, людину можуть супроводити до територіального центру комплектування.

Про це в коментарі "Суспільному Вінниця" розповів офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП, підполковник Максим Лещук.

За його словами, у ТЦК у такому випадку можуть скласти адміністративний протокол та уточнити військово-облікові дані. Після цього людину можуть направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Лещук зазначив, що окремих законодавчо визначених термінів для проходження ВЛК немає. Він пояснив, що доукомплектування війська відбувається у плановому режимі відповідно до потреб Сил оборони.

Також представник ТЦК розповів, де можуть тимчасово перебувати люди, яких направили на ВЛК. За його словами, це може бути безпосередньо територіальний центр комплектування або спеціальний пункт попереднього збору військовозобов’язаних.

Такі пункти є частиною системи оповіщення та працюють в умовах особливого періоду. Там передбачені базові умови для перебування людей, зокрема харчування, одяг та дотримання санітарних норм. Пункти використовують для формування зведених команд.

У разі конфліктів під час перевірки документів у складі груп оповіщення присутні працівники поліції. Вони, зокрема, можуть здійснювати адміністративне затримання у випадках, передбачених законом.

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